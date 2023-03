"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 21 mars 2023, 51 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS. Pour le tirage de l'Euromillions de ce mardi 21 mars 2023, la Française des jeux (FDJ) met sur la table 51 millions d'euros. Les résultats seront livrés sur cette page vers 21h30.

Moyennant 2,50 euros, le prix d'une grille classique, cochée de cinq chiffres et deux numéros étoile, vous pourriez devenir, non sans une certaine chance bien sûr, millionnaire ce mardi 21 mars 2023. Pour ce premier tirage de l'Euromillions de la semaine, la Française des jeux et ses homologues européens proposent 51 millions d'euros. Vous trouvez ça énorme ? Si ce n'est clairement pas le plus gros jackpot qui puisse être remporté en trouvant le résultat de l'Euromillions, celui-ci s'élevant actuellement à 240 millions d'euros, notons toutefois que 51 millions d'euros restent une somme tout à fait colossale pour le commun des mortels.

Il s'agit en effet de plus de 39 200 SMIC, soit 3 269 années de revenu minimal. De quoi acheter le radio réveil qui permet de se lever avec le chant des oiseaux et une lumière progressive dont vous avez toujours rêvé, mais aussi la Lamborghini ET la Ferrari qui vous ont toujours fait fantasmer (ou pas), car pourquoi choisir ? À vous également les week-ends à l'étranger, les vacances aux quatre coins du monde et le bilan carbone totalement indécent. Si vous êtes plutôt camping en France, vous pourriez investir dans quelques mobil-homes, voire peut-être même en avoir un dans chaque camping de France et de Navarre ?