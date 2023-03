"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 22 mars 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Pour ce tirage du Loto, deux millions d'euros sont en jeu, mais la chance sera-t-elle autant au rendez-vous que lundi ? Rien n'est moins sûr. Les résultats seront délivrés vers 21 heures.

[Mis à jour le 22 mars 2023 à 19h05] Malheureusement pour vous, les sept millions d'euros qui étaient encore en jeu lundi ont finalement trouvé preneur. Ou plutôt preneurs au pluriel. Car ce n'est pas une, mais bien trois grilles qui avaient été cochées correctement. Quand on sait qu'il existe 19 068 840 de combinaisons possibles, et de ce fait, que chaque joueur a une chance sur 19 068 840 de trouver la combinaison gagnante du jour, on peine à croire qu'il puisse y avoir plus d'un vainqueur lors d'un tirage du Loto. Mais, une fois n'est pas coutume, lundi donc, trois joueurs sont parvenus à cocher les bonnes cases et à trouver LE résultat du Loto.

Pour autant, chacun n'est pas reparti avec sept millions d'euros sous le bras. Si sept millions étaient bel et bien promis à qui trouverait les résultats du Loto, en cas de double, voire de triple victoire en ce qui nous concerne, la cagnotte est divisée de manière équitable entre les vainqueurs. Chacun est donc reparti avec 2 333 334 euros, ce qui reste, somme toute, un petit pactole conséquent pour le commun des mortels. Preuve que la chance était de sortie ce jour-là, il y a également eu deux vainqueurs au rang 2. Ayant, eux, mis la main sur les cinq chiffres, mais pas le N°Chance, ils ont pu encaisser la non moins coquette somme de 78 893,20 euros.

Comment expliquer qu'il puisse y avoir autant de gagnants lors d'un seul et même tirage du Loto ? C'est très simple. Si l'on a tendance à croire que nos chiffres porte-bonheur sont exclusivement les nôtres, la plupart des gens partagent plus ou moins les mêmes chiffres qui leur portent soi-disant chance. Ce sont souvent des petits chiffres, en dessous de 31. Car quand on pense porte-bonheur, nous viennent souvent en tête des… dates. Les joueurs qui parient de gros chiffres sont moins nombreux, c'est aussi pour cela que lors de tirage du Loto pendant lesquels sont tirés exclusivement des gros chiffres, il n'y a que très peu de vainqueurs. Pour multiplier ses chances, non pas de trouver le résultat du Loto puisque hormis jouer plus d'une combinaison, il n'y a pas d'autre option, mais de ne pas avoir à partager son pactole en cas de victoire, le mieux est donc de privilégier autant que possible les grands chiffres lorsque vous composez votre combinaison gagnante. À bon entendeur…