Manifestation du 23 mars : où sont les cortèges ? Un risque de violences ?

MANIFESTATION 23 MARS. L'intersyndicales appelle la Français à rejoindre les manifestations du 23 mars pour lutter contre la réforme des retraites, alors que des mobilisations spontanées, parfois gangrénées par des les violences, se multiplient.

Les manifestations anticipées et quasi hebdomadaire ont laissé place à des mobilisations spontanées et quotidiennes. Depuis le recours du gouvernement au 49.3, la forme des mobilisations a changé mais l'objectif est resté le même : s'opposer à la réforme des retraites et obtenir le retrait du texte. Si les Français prennent les devants, les syndicats n'ont pas renoncé à leur rôle et continuent d'organiser la lutte et la mobilisation sociale, jugeant que les manifestations spontanées et les mouvements syndicaux peuvent cohabiter. Ils ont d'ailleurs fixé la date du jeudi 23 mars pour la prochaine journée de manifestation et de grève.

L'ampleur des mobilisations vues depuis jeudi dernier à Paris, à Rennes, à Bordeaux ou à Lyon - avec des milliers de personnes dans les rues - redonnent l'espoir aux syndicats de voir les Français venir en masse battre le pavé contre la réforme des retraites ce jeudi. Quelques minutes après le rejet des motions de censure le 20 mars, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a notamment appelé à "amplifier les mobilisations" et à "participer massivement aux grèves reconductibles et aux manifestations" ce 23 mars.

Où auront lieu les manifestations du 23 mars ? La carte

Les manifestations du jeudi 23 mars organisées à l'appel de l'intersyndicale sont encore en cours de préparation mais déjà près de 200 rassemblements sont prévus par l'Unsa. Ce chiffre est susceptible de grimper ces prochaines heures. Mais plus que le nombre de manifestations, les syndicats espèrent surtout voir celui des participants atteindre des records.

Quels sont les départs et les parcours des manifestations à Paris et en France ?

Paris : à 14h depuis Bastille

Lyon : à 11h depuis la Manufacture des Tabacs

Toulouse : à 15h au métro Saint-Cyprien

Nice : à 10h devant le CADAM, à la Préfecture des Alps-Maritimes

Nantes : à 10h30 depuis le Miroir d'eau

Montpellier : à 10h30 depuis la Place Zeus

Strasbourg : à 14h depuis l'Avenue de la Liberté

Bordeaux : à 12h depuis l'Allées de Tourny

Lille : à 14h30 depuis la Porte de Paris

Rennes : à 11h depuis la Place de Bretagne

Toulon : à 10h depuis la Place de Liberté

Le Havre : à 10h depuis le Cercle Franklin

Dijon : à 14h depuis la Place de la Libération

Nîmes : à 14h30 depuis les Jardins de la Fontaine

Clermont-Ferrand : à 10h depuis la Place du 1er Mai

Tours : à 14h depuis la Place Anatole France

Perpignan : à 10h30 depuis la Place de Catalogne

Rouen : à 10h depuis le Cours Clémenceau

Caen : à 14h30 depuis le Cargö

Des violences redoutées aux manifestations du 23 mars ?

C'est une crainte qu'il ne faut pas minimiser : celle que le manifestations du 23 mars soient parasitées par des violences et dégénèrent. C'est souvent en affrontements entre manifestants et forces de l'ordre que se finissent les mobilisations spontanées organisées chaque jour dans plusieurs villes françaises, alors que les précédentes mobilisations se sont toutes déroulées dans le calme. Les débordements et violences policières constatées dans la soirée du lundi 20 mars après le rejet des motions de censure en sont la preuve. 234 personnes ont été interpellées à Paris, durant les rassemblements près de l'Assemblée nationale puis place Vauban. Des interpellations vivement critiquées par les élus insoumis comme Mathilde Panot, dont plusieurs étaient présents dans les manifestations, qui dénoncent des arrestations abusives.

Plus que les arrestations, se sont aussi les violences policières qui sont pointées du doigt. Elus de gauche et journalistes indépendants ont accusé les forces de l'ordre d'infliger des coups démesurés et violents. Des images montrent bien des charges des CRS et des membres de la BRAV-M à Paris. Plus généralement ce sont les méthodes utilisées par les forces de l'ordre qui provoquent la colère des manifestants : coups de matraque, déploiement de canons à eau, utilisation des gaz lacrymogènes ou encore opérations de nasse. Cette dernière technique consiste à ceinturer un groupe de manifestants "pour prévenir ou faire cesser des violences graves et imminentes contre les personnes et les biens", mais a été jugée illégale par le Conseil d'Etat en 2021.

Ces actions plus virulentes des policiers sont une réponse à des manifestations inopinées et donc non encadrées selon le délégué national du syndicat Alliance, Johann Cavalero, invité sur BFMTV : "La différence, c'est que nous n'avons pas d'interlocuteurs pour préparer le parcours ou pour nous dire ce qu'ils souhaitent faire. On ajuste donc le dispositif et on réagit par rapport à ce qu'il se passe en face". Les manifestations du 23 mars étant anticipées, de telles violences ne sont pas attendues. Mais compte tenu de la colère grandissante et des possibles rancœurs à l'égard de la police, les forces de l'ordre pourraient être plus nombreuses pour sécuriser les cortèges.