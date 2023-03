Manifestation du 23 mars, en direct : des violences inédites, les dégâts en images à Paris, Bordeaux...

Les manifestations du 23 mars ont été très suivies avec 1 à 3,5 millions de personnes dans les rues, mais elles ont été marquées par une flambée des violences. De nombreux affrontements ont éclaté faisant des dégâts à Paris, à Bordeaux, à Nantes et ailleurs.

12:38 - Slogans anti-Macron, anticapitaliste et anti-police sur les murs Outre les abris-bus, kiosques et vitrines brisés et les restes de barricades formées de mobiliers urbains, les stigmates des manifestations et des violences des affrontements se lisent aussi sur les murs et les quelques vitres encore débout. Des slogans anticapitalistes et anti-Macron sont inscrits à divers endroits ou les manifestants et casseurs sont passés. On peut aussi voir des messages anti-police avec des "ACAB" ("All cops are bastards" traduit par "Tous les policiers sont des bâtards") tagués dans les rues. 11:59 - Des blocages maintenus devant certains écoles Au lendemain de la journée de manifestations, 38 incidents ont été relevés ce vendredi devant des établissements scolaires selon le ministère de l'Éducation nationale. Le Parisien précise que douze établissements ont été bloqués, douze font l'objet de blocages filtrants et dix de tentatives de blocages. Les quatre derniers établissements ont été touchés par différentes perturbations : des rassemblements, des distributions de tracts, etc. 11:04 - Les rues jonchées de poubelles au lendemain des manifestations A Paris et ailleurs comme à Bordeaux ou encore Rennes et Rouen, les rues étaient envahies par les poubelles renversées et autres mobiliers urbains ayant servi de barricades aux manifestants radicaux. Si par endroit le déblayage a commencé ce matin, à d'autres les traces des affrontements sont encore visibles. 10:45 - A Nantes, le tribunal administratif attaqué et fermé Le tribunal administratif de Nantes fait partie des lieux qui ont été pris pour cible par des blacks blocks lors des manifestations du 23 mars. Les vandales ont pénétré les lieux en causant de nombreux dégâts sur leur passage, à tel point qu'au lendemain de la grève le tribunal est encore fermé. 10:28 - Abris bus, kiosques, poubelles vandalisées à Paris Ce matin, à Paris, les traces de la manifestations sur 23 mars sont encore visibles. En marge des affrontements entre blacks blocks et forces de l'autre, des actes de vandalisme ont été menés par des individus radicaux : les vitres des abris bus cassés, des kiosques à journaux caillasés ou encore des nombreuses poubelles - lesquelles sont amassées dans les rues depuis une dizaine de jours - brûlées et réunies en barricades. 10:18 - La mairie de Bordeaux incendiée après les manifestations Les manifestations du 23 mars ont dégénéré hier soir dans plusieurs grandes villes. L'une des images fortes de cette montée de violences est la porte de la mairie de Bordeaux prise par les flammes. Sur RTL ce matin, le maire de la préfecture girondine Pierre Hurmic a "condamné avec la plus grande virulence de tels actes de violence". "J'ai du mal à comprendre l'intérêt de tels actes de vandalisme", a-t-il ajouté.

Quels sont les heures et lieux de départ des manifestations à Paris et en France ?

Paris : à 14h depuis Bastille

: à 14h depuis Bastille Marseille : à 10h30 depuis le Vieux-Port

: à 10h30 depuis le Vieux-Port Lyon : à 11h depuis la Manufacture des Tabacs

: à 11h depuis la Manufacture des Tabacs Toulouse : à 15h au métro Saint-Cyprien

Nice : à 10h devant le CADAM, à la Préfecture des Alpes-Maritimes

Nantes : à 10h30 depuis le Miroir d'eau

Montpellier : à 10h30 depuis la Place Zeus

Strasbourg : à 14h depuis l'Avenue de la Liberté

Bordeaux : à 12h depuis l'Allées de Tourny

Lille : à 14h30 depuis la Porte de Paris

Rennes : à 11h depuis la Place de Bretagne

Toulon : à 10h depuis la Place de Liberté

Le Havre : à 10h depuis le Cercle Franklin

Dijon : à 14h depuis la Place de la Libération

Nîmes : à 14h30 depuis les Jardins de la Fontaine

Clermont-Ferrand : à 10h depuis la Place du 1er Mai

Tours : à 14h depuis la Place Anatole France

Perpignan : à 10h30 depuis la Place de Catalogne

Rouen : à 10h depuis le Cours Clémenceau

Caen : à 14h30 depuis le Cargö

Quel est le parcours de la manifestation à Paris ?

Ce jeudi 23 mars, la manifestation organisée à Paris doit suivre l'un des trajets traditionnels de la capitale. Au départ de la place de la Bastille, le parcours prévoit un passage par la place de la République, puis par les boulevards Saint-Martin, Saint-Denis, Bonne Nouvelle, Poissonnière, Montmartre, des Italiens et enfin Capucines. L'arrivée et la dispersion des manifestants doit se faire à la place de l'Opéra.

Quel parcours pour la manifestation à Marseille ?

C'est le plus souvent depuis le Vieux-Port que les manifestations prennent le départ à Marseille en direction de la Porte d'Aix. Le parcours doit passer par le Mucem et la Place de la Joliette.

Quel est le parcours de la manifestation à Lyon ?

A Lyon, la manifestation du 23 mars doit partir comme à l'accoutumée de la Manufacture des Tabacs pour rejoindre la place Bellecour, lieu où se termine le plus souvent les manifestations organisées en semaine. Le chemin doit passer par Saxe-Gambetta et Guillotière, emprunter le pont éponyme et se rendre sur la place Antonin-Poncet.

Des violences redoutées aux manifestations du 23 mars ?

Les manifestations du 23 mars finiront-elles en affrontements entre manifestants et force de police ? C'est une crainte justifiée par les images des mobilisations spontanées qui se multiplient ces derniers jours. Photos et vidéos montrent des charges des autorités, notamment de la brigade de répression de l'action violente motorisée (BRAV-M) à Paris, et des coups violents portés à des manifestants. "La police intervient de façon… 'énergique', on va dire, et parfois sans discernement", a reconnu Philippe Martinez dans un entretien au Monde à la veille de la neuvième journée de mobilisation. Des accusations de violences policières ont fusé du coté des élus de gauche qui ont dénoncé des interventions et arrestations "abusives".

Ces interventions musclées ne seraient toutefois pas attendues dans les cortèges du 23 mars, lesquels seront organisés et suivront des parcours déterminés et balisés par les autorités. D'après les explications de Johann Cavalero, délégué national du syndicat Alliance, invité sur BFMTV, la violence et la répression des forces de l'ordre seraient une réponse à des mobilisations inopinées et imprévisibles : "La différence, c'est que nous n'avons pas d'interlocuteurs pour préparer le parcours ou pour nous dire ce qu'ils souhaitent faire. On ajuste donc le dispositif et on réagit par rapport à ce qu'il se passe en face." Aux yeux du patron de la CGT, les interventions plus nombreuses et plus violentes de la police sont aussi une "vieille tactique" du gouvernement qui veut "envenimer les choses" "pour discréditer le mouvement, impressionner les gens, leur faire peur et essayer de reprendre la main sur l'opinion publique".