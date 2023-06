Manifestation du 6 juin 2023 : où ont lieu les cortèges à Paris et en région ?

Réforme des retraites, acte 14. Plus d'un mois après la dernière grande mobilisation lors du 1er Mai, les opposants à la réforme des retraites vont effectuer leur retour dans les rues ce mardi 6 juin.

La manifestation la plus importante devrait être à Paris où 40 000 à 70 000 manifestants sont attendues par les forces de l'ordre. BFMTV estime, à partir d'une note du renseignement territorial, que "1000 éléments radicaux (200 à 300 d''ultra gauche" et de gilets jaunes "ultra")", seront présents dans la capitale ce mardi.

France Bleu indique que "400 000 à 600 000 personnes sont attendues dans toute la France pour participer aux 250 manifestations organisées". Pour rappel, la réforme des retraites a été promulguée mi-avril tandis qu'au Journal officiel, les deux premiers décrets d'application ont été publiés dimanche 4 juin.

Où ont eu lieu les manifestations du 6 juin ?

Environ 250 manifestations sont prévues partout en France lors de la journée de mobilisations du 6 juin. Tous les départs de cortèges et les parcours ont été recensés sur une carte par le syndicat CGT.

Voici les principaux cortèges de prévues :

Bordeaux : départ du cortège à 12h place de la Bourse

: départ du cortège à 12h place de la Bourse Lille : départ du cortège à 14h30 depuis la Porte de Paris

: départ du cortège à 14h30 depuis la Porte de Paris Lyon : départ du cortège à 11h depuis la manufacture des Tabacs

: départ du cortège à 11h depuis la manufacture des Tabacs Marseille : départ du cortège à 10h30 depuis le Vieux-Port

: départ du cortège à 10h30 depuis le Vieux-Port Montpellier : départ du cortège à 10h30 depuis le Corum

: départ du cortège à 10h30 depuis le Corum Nantes : départ du cortège à 10h30 au Miroir d'eau

: départ du cortège à 10h30 au Miroir d'eau Rennes : départ du cortège à 11h place de Bretagne

: départ du cortège à 11h place de Bretagne Strasbourg : départ du cortège à 14h avenue de la Liberté

: départ du cortège à 14h avenue de la Liberté Toulouse : départ du cortège à 10h depuis Saint-Cyprien

A Paris, la manifestation part de la place des Invalides

Le cortège parisien partira des Invalides (VIIe) à 14h à destination de la Place d'Italie (XIII). Selon Franceinfo, la préfecture de Police de Paris s'attend à une baisse de la mobilisation, car elle avait recensé 112 000 manifestants le 1er-Mai, contre 550 000 participants pour la CGT. Le timing de cette journée est symbolique : le 8 juin, la proposition de loi visant à abroger le texte de la réforme des retraites sera présentée à l'Assemblée nationale.

Un important dispositif policier prévu

La police s'attend à des moments de tensions importants lorsque les manifestants défileront devant l'Assemblée nationale, mais aussi le restaurant La Rotonde, dont la devanture avait été incendiée en avril dernier. Le cortège ralliera la Place d'Italie par la rue Grenelle et les boulevards du Montparnasse et celui des Gobelins. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a précisé que : "11.000 policiers et gendarmes seront déployés sur le territoire, dont 4000 à Paris."

L'intersyndicale s'était concertée le 2 mai pour fixer cette date de mobilisation. Des secteurs comme l'enseignement et l'aviation seront principalement touchés. L'aéroport d'Orly a indiqué qu'un tiers de ses vols sont annulés. La direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a incité les compagnies aériennes à baisser leur nombre de vols pour limiter les perturbations. La baisse est de 20% à Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes.