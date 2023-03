"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 24 mars 2023, 66 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS. Comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, ce vendredi 24 mars 2023, la FDJ révélera les résultats vers 21h30. Ils seront immédiatement annoncés sur cette page.

En cette fin de mois de mars, il n'est pas toujours évident de rester dans le vert. Et ce, encore plus avec l'inflation. Nombreux sont ceux qui rêveraient de se retrouver, d'un coup de baguette magique, avec un compte bancaire bien fourni. Si le tirage de l'Euromillions ne peut promettre la fortune à tous ses participants, quelques-uns peuvent tout de même espérer repartir avec de quoi mettre du beurre dans les épinards. Et pour cause, il n'y a pas qu'en trouvant la combinaison gagnante dans sa totalité qu'il est possible de repartir avec une belle somme.

Bien entendu, si vous visez le jackpot, il va falloir faire appel à tous les astres, gourous et autres porte-bonheur qui sont susceptibles de vous porter chance pour ce tirage de l'Euromillions. Mais sachez qu'en ne trouvant que deux bons chiffres, vous devriez pouvoir au moins rentrer dans vos comptes. En effet, dans le cas où l'on parvient à trouver deux des cinq chiffres compris entre 1 et 50, il est possible d'empocher un peu plus que les 2,50 euros nécessaires pour participer au tirage de l'Euromillions.