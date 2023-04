"Manifestation du 6 avril : d'importants blocages ce jeudi ? Suivez la grève en direct"

05:15 - Des perturbations à la SNCF ?

Les transports sont souvent les premiers secteurs à subir les perturbations des grèves. C’est encore le cas ce 6 avril, mais à la SNCF les perturbations sont moins fortes que ce qu’elles ont pu être lors de précédentes mobilisations. 3 TGV et OUIGO sur 4 circulent, 1 TER sur 2 et la plupart des Transiliens. Le trafic des Intercités est le plus perturbé avec 1 train sur 4 maintenu. Grève SNCF : quelles perturbations ce jeudi 6 avril 2023 ? GREVE SNCF 6 AVRIL. TGV, TER, Intercités, Transilien, RER... Voici les prévisions trafic en vue des perturbations engendrées par la grève SNCF jeudi 6 avril 2023.