"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 27 mars 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Pour ce tirage du Loto de ce lundi 27 mars 2023, la FDJ propose quatre millions d'euros. Les résultats seront connus en début de soirée.

[Mis à jour le 27 mars 2023 à 19h01] Envie de profiter davantage de la vie, de ne plus avoir aucun souci financier, de ne plus subir l'inflation de plein fouet et de refaire des projets ? La Française des jeux (FDJ) propose quatre millions d'euros pour son tirage du Loto, lundi 27 mars 2023. Le résultat sera dévoilé sur les coups de 20h50, juste après le JT de 20 Heures de TF1. Tous les résultats seront dévoilés, dans la foulée, sur le site de la FDJ et, bien entendu, sur cette page. Pour ceux qui voudraient tenter leur chance, cela est possible jusqu'à 20h15.

Avec quatre millions, la vie serait nettement plus facile. À vous les sorties cinéma, chaque jour de la semaine, les week-ends aux quatre coins de la France, les vacances prolongées au bord de la Méditerranée en plein été, et même, pourquoi pas, la retraite anticipée ! Néanmoins, pour trouver le résultat du Loto, il faut, reconnaissons-le, avoir une certaine chance. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Le mieux est donc, afin de maximiser ses chances, de se munir de ses grigris et autres porte-bonheur au moment du tirage du Loto.

Quels sont les prochains rendez-vous de la semaine ? La Française des jeux propose chaque lundi, mais aussi chaque mercredi et chaque samedi un tirage du Loto. Pour les amateurs de grosses cagnottes, deux rendez-vous sont également fixés chaque semaine du côté de l'Euromillions, avec un premier tirage prévu mardi, pour lequel on sait déjà que 17 millions d'euros seront en jeu, et un second tirage vendredi, dont le montant du jackpot dépendra avant tout des résultats du tirage de mardi.