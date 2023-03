"Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 28 mars 2023, 17 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions fera-t-il de vous un millionnaire ce mardi soir ? Réponse à l'heure des résultats.

[Mis à jour le 28 mars 2023 à 18h03] Premier tirage Euromillions de la semaine. Comme chaque mardi, la Française des jeux (FDJ) propose une cagnotte de plusieurs millions d'euros. Le résultat sera livré sur les coups de 21h30. Ce mardi 28 mars 2023, ce sont 17 millions d'euros qui sont en jeu. Un cagnotte finalement pas très élevée, car même si on parle de près de deux dizaines de millions d'euros, il s'agit du jackpot le plus petit qui puisse être mis en jeu lors d'un tirage Euromillions. Quoi qu'il en soit, tous les résultats Euromillions seront dévoilés sur cette page en milieu de soirée, qu'il s'agisse du résultat Euromillions a proprement parlé ou du code My Million.

Pour ceux qui voudraient tenter leur chance, comme lors de chaque tirage Euromillions, il est possible de valider sa grille jusqu'à 20h15. Au-delà, elle sera systématiquement enregistrée pour un autre tirage, avec une nouvelle fois 17 millions d'euros minimum en jeu. Quelles sont vos chances ? En ne pariant qu'une combinaison, vous avez une chance sur très exactement 139 838 160 de trouver le résultat Euromillions.