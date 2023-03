"Grève du 6 avril 2023 : école, transports, raffineries... A quoi s'attendre ?"

Nouvelle grève jeudi 6 avril 2023 : la contestation contre la réforme des retraites ne s'éteint pas. A quelles perturbations faut-il s'attendre ?

Le mouvement social se poursuit au mois d'avril. Les syndicats unis dans la contestation de la réforme des retraites a fait savoir le 28 mars qu'une nouvelle journée de grève serait organisée le jeudi 6 avril 2023. Cette onzième journée de grève survient alors que l'intersyndicale a condamné "l'absence de réponse" du gouvernement et d'Emmanuel Macron. A quoi s'attendre ce jeudi 6 avril ? Concrètement, l'intersyndicale appelle dans un communiqué "à des rassemblements syndicaux de proximité définis localement et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 6 avril partout dans le pays".

Dans leur déclaration commune, les syndicats ajoutent : "Après deux mois d'un mouvement social exemplaire et inédit depuis 50 ans, très largement soutenu par la population, et un parcours parlementaire chaotique, l'absence de réponse de l'exécutif conduit à une situation de tensions dans le pays qui nous inquiète très fortement. [...] En ne répondant pas à la demande de retrait, en usant du 49.3, l'exécutif a fait le choix d'accentuer la crise démocratique et sociale. Pourtant, dès le début, les organisations syndicales et de jeunesse avaient prévenu l'exécutif du risque d'explosion sociale que pouvait provoquer cette reforme injuste, injustifiée et brutale".

Le secteur des transports, sans surprise, va poursuivre la grève reconductible et sera mobilisé pour le onzième acte du mouvement social contre la réforme des retraites, le jeudi 6 mars. La RATP et la SNCF donneront leurs prévisions de perturbations autour du 4 avril.

Les transports aériens, maritimes et routiers en grève ?

Si les transports ferroviaires sont systématiquement mobilisés lors des journées de grève depuis le début du mouvement social contre la réforme des retraites, d'autres secteurs ont tendance à suivre leur exemple. Dans le secteur aérien notamment, dans lequel une grève des contrôleurs sévit, la Direction générale de l'aviation civile pourrait annoncer de nouvelles annulations de vols, en raison de l'appel de l'intersyndicale.

Après trois semaines de grève contre la réforme des retraites, le mouvement a été suspendu le 28 mars. Mais les agents de la filière du traitement des déchets n'ont pas décidé de mettre un terme à la mobilisation. "Nous avons besoin de rediscuter avec les agents de la filière déchets et assainissement de la ville de Paris afin de repartir plus fort à la grève (...), car nous n'avons presque plus de grévistes", a indiqué la CGT-FTDNEEA, syndicats des éboueurs, égoutiers, conducteurs de bennes de Paris.

Le mouvement de grève se poursuit dans le secteur pétrolier et la grève du 6 avril mars devrait être suivie avec des blocages dans des raffineries et des dépôts de carburant en France. Ces mises à l'arrêt de toute ou une partie de la production engendrent des situations de manque de carburant, mais de manière limitée. Si l'Etat a procédé à des réquisitions dans certains endroits, notamment au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et à la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), les débrayages se poursuivent dans d'autres endroits, et pourraient encore être effectifs début avril.

Dans le secteur de l'éducation, le SNUipp-FSU s'attend à voir encore de nombreux professeurs des établissements du premier degré à faire grève le 6 avril, les prévisions seront affinées autour du 4 avril. L'intersyndicale lycéenne, composée des syndicats FIDL, la Voix lycéenne et le Mouvement national lycée devrait être mobilisée.