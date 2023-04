"Grève du 6 avril : transports, école, manifestations... Les perturbations précisées"

Les perturbations générées par la grève de ce jeudi 6 avril 2023 sont significatives, mais la contestation semble s'atténuer. Cela se mesure notamment sur la circulation des trains et des RER.

Ce jeudi 6 avril 2023, les syndicats réunis pour s'opposer à la réforme des retraites espèrent que la contestation sera encore significative. Cette onzième journée de grève, organisée à une semaine de la décision du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité du projet de loi, sera suivie, mais très diversement selon les secteurs. L'ampleur des blocages, des décrochages et des paralysies sera observée, mais c'est aussi le nombre de personnes mobilisées dans les manifestations qui permettra de jauger le niveau de la contestation. Voici ce que l'on sait, pour l'heure, sur les perturbations annoncées et attendues.

Le secteur des transports, sans surprise, va poursuivre la grève reconductible et sera mobilisé pour le onzième acte du mouvement social contre la réforme des retraites, le jeudi 6 avril.

Quelles perturbations à la SNCF ?

La SNCF prévoit ce jeudi 6 avril trois TGV et Ouigo sur quatre, un Intercités sur quatre et un TER sur deux. En Île-de-France, la circulation des Transilien et des RER sera aussi perturbée, le RER D sera le plus impacté.

Quelles perturbations à la RATP ?

Du côté de la RATP, l'intersyndicale, composée des branches RATP des syndicats, CGT, FO, UNSA, CFE-CGC, ne s'est pas prononcée d'une seule voix sur le mouvement de grève du 6 avril. Le trafic doit être "quasi normal à l'exception de quelques lignes" sur le métro. Sur le RER A etle RER B, les perturbations devraient être également marginales, la circulation des bus et des trams sera normale.

Si les transports ferroviaires sont systématiquement mobilisés lors des journées de grève depuis le début du mouvement social contre la réforme des retraites, d'autres secteurs ont tendance à suivre leur exemple.

Dans le secteur aérien notamment, dans lequel une grève des contrôleurs sévit, la Direction générale de l'aviation civile a annoncée de nouvelles annulations de vols, en raison de l'appel de l'intersyndicale à une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril. Les compagnies annulent 20% de leurs vols à Marseille, Nantes, Bordeaux et Toulouse. Mais l'aéroport de Paris-Orly doit fonctionner sans perturbations ce jeudi 6 avril.

Après trois semaines de grève contre la réforme des retraites, le mouvement des éboueurs parisiens a été suspendu le 28 mars. Mais les agents de la filière du traitement des déchets n'ont pas décidé de mettre un terme à la mobilisation, ils relanceront leur mouvement de décrochage le

Si le mouvement de grève des éboueurs parisiens est donc suspendu pour le moment, les débrayages se poursuivent dans d'autres villes françaises. Ainsi, les éboueurs de l'agglomération de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) ont voté le 31 mars pour la reconduction de leur mouvement de grève jusqu'au vendredi 7 avril inclus, rapporte Le Télégramme. Un mouvement qui dure depuis le 7 mars. Du côté de Toulouse (Haute-Garonne), les camions de ramassage des déchets ne sortent plus des dépôts depuis le 29 mars, en raison d'un mouvement de grève lancé par les branches FO et CGT des agents de la métropole toulousaine, comme l'indique Actu Toulouse.

Le mouvement de grève se poursuit dans le secteur pétrolier, et la grève du 6 avril doit être suivie avec des blocages dans des raffineries et des dépôts de carburant en France. Ces mises à l'arrêt de toute ou une partie de la production engendrent des situations de manque de carburant, mais de manière limitée. Pour répondre à ces problèmes d'approvisionnement, l'Etat a procédé à des réquisitions dans certains endroits, notamment au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et à la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime).

Les débrayages se poursuivent également dans d'autres endroits. Ainsi, les salariés de la raffinerie ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime) seront en grève jusqu'au 6 avril inclus. Cette raffinerie assure 20% de la capacité de raffinage française. Du côté de la raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique), la grève reconductible se poursuivra au moins jusqu'au 7 avril prochain, rapporte France Bleu.

Dans le secteur de l'éducation, le SNUipp-FSU s'attend à voir encore de nombreux professeurs des établissements du premier degré à faire grève le 6 avril. En ce qui concerne le second degré, les enseignants ne sont pas tenus de se déclarer grévistes à l'avance, et il est donc difficile d'établir des prévisions précises. Dans un tract publié le 31 mars, le syndicat SUD éducation appelle en tout cas les personnels de l'éducation "à durcir, amplifier et reconduire la grève, et participer aux actions de blocage", et "à converger massivement avec les autres secteurs professionnels le jeudi 6 avril pour faire plier le gouvernement". Par ailleurs, l'intersyndicale lycéenne, composée des syndicats étudiants FIDL, la Voix lycéenne et le Mouvement national lycéen, devrait aussi être mobilisée pour cette onzième journée de grève et de manifestations contre la réforme des retraites.

Où sont les manifestations le 6 avril ?

Ce jeudi, les syndicats organisent des mobilisations dans les rues des plus grandes communes de France, en espérant que le contestation sociale ne s'estompe pas. Si le mouvement s'essouffle et que les cortèges sont parsemés, alors le rapport de force instauré depuis des semaines entre les organisations syndicales et l'exécutif prendre une autre forme. La manifestation principale est organisée à Paris, dans l'après-midi, des Invalides jusqu'à la place d'Italie. Pour savoir où sont les cortèges, consultez cet article sur le sujet :

​​Une grève mais pas de marche arrière sur la réforme des retraites ?

Cette nouvelle journée de mobilisation a été annoncée au terme d'une dixième journée de grève et de manifestations, mardi 28 mars, marquée par une participation en baisse tant en matière de grévistes que de manifestants. La mobilisation dans les rues et dans les entreprises le 6 avril sera donc importante pour la suite du mouvement. Avant cela, les principaux syndicats auront un autre rendez-vous important. En effet, les représentations des organisations de l'intersyndicale seront reçues à Matignon le mercredi 5 avril pour une réunion avec Elisabeth Borne. S'exprimant à la tribune du congrès de la CGT, où elle venait d'être élue pour succéder à Philippe Martinez, la nouvelle secrétaire générale du syndicat, Sophie Binet, a annoncé le 31 mars que "l'intersyndicale unie" rencontrera Elisabeth Borne le 5 avril "pour exiger le retrait de la réforme" des retraites. Des propos rapportés par TF1 Info.

"Ça peut tourner court", a cependant prévenu sur franceinfo, samedi 1er avril, Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force ouvrière, qui a dirigé l'organisation syndicale pendant 14 ans. "S'il n'y a pas de pause, ça veut dire qu'il y aura une insatisfaction du côté syndical et que ça va alimenter les manifestations du lendemain", a-t-il poursuivi. Si Elisabeth Borne a indiqué le 31 mars que, lors de cette réunion, "chacun pourra aborder les sujets qu'il souhaite", la Première ministre a en effet prévenu qu'"on ne peut pas faire de pause quand on a un projet de loi qui a été voté", comme l'indique Ouest-France. "Le moment des retraites, il n'est pas fini. Pour l'instant, on n'en est pas à l'élaboration d'un agenda social sur d'autres sujets", a réagi à ce sujet Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, dans les colonnes du Parisien le 1er avril, avant d'ajouter : "Soyons clairs ! Quand on va voir la Première ministre, on lui parlera des retraites, on demandera que le projet soit suspendu, arrêté, retiré. On continuera de porter l'idée d'une médiation. Et, jeudi, on mobilisera massivement."