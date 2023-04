Réponse efficace ou menace environnementale ? 10 questions-réponses sur les méga-bassines

Le principal argument des opposants au projet des méga-bassines repose sur la crainte d'une privatisation de l'eau par une minorité d'agriculteurs (5 à 6% des exploitants d'après le collectif "Bassines non merci" et la Confédération paysanne, cités par France Inter), alors que la ressource en eau se fait de plus en plus précieuse face au changement climatique. D'après Greenpeace, le dispositif viserait ainsi à "maintenir coûte que coûte un modèle agro-industriel dévastateur", modèle à la fois "inadapté face au changement climatique", mais également "en partie responsable" de celui-ci. Factuellement, cette eau stockée servirait en effet essentiellement à irriguer les cultures les plus consommatrices d'eau "comme le maïs, majoritairement destiné à l'élevage industriel". A cela, les irrigants des Deux-Sèvres répondent qu'ils prônent au contraire "un modèle d'agriculture familiale et diversifiée".