"Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 29 mars 2023, 5 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO. Si vous souhaitez tenter votre chance pour le tirage du Loto du 29 mars 2023, vous avez jusqu'à 20h15, ensuite, place aux résultats !

Tirage du Loto oblige, bon nombre de participants espéreront devenir millions ce mercredi 29 mars 2023, vers 20h45, lorsque les résultats Loto seront dévoilés. Mais empocher les cinq millions d'euros proposés par la Française des jeux (FDJ) ce mercredi 29 mars 2023 ne sera pas donné à tout le monde. Car si le 5, le 23 et le 42 sont vos chiffres fétiches, cela ne veut pas dire qu'ils seront tirés au sort lors du tirage Loto. Lorsque l'on regarde les statistiques, on note même que certains numéros semblent plus chanceux que d'autres et aucune logique n'apparaît. Les petits comme les grands numéros ont tous plus ou moins de chances, par exemple.

Alors quels sont les chiffres les plus chanceux ? Selon le palmarès établi par la FDJ à partir des données récoltées depuis le 4 novembre 2019, le 35 est celui qui sorti le plus de fois : 71, soit 12,86% de sorties. Il est suivi du 38, 70 tirages soit 12,68% de sorties, puis du 26, 68 tirages et 12,32% de sorties, du 7 et du 44 avec, pour tous les deux, 67 tirages et 12,14% de sorties. Pour autant, rien ne dit qu'en cochant les 35, 38, 26, 7 et 14 vous serez sûr de parier sur le bon résultat du Loto.