"Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 3 avril 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto de ce 3 avril propose trois millions d'euros. De quoi commencer le mois sur les chapeaux de roues en cas de victoire. Les résultats seront connus vers 20h45.

[Mis à jour le 3 avril 2023 à 19h03] Le printemps commence à pointer le bout de son nez. S'il fait encore froid, les fleurs ont déjà fait leur retour par endroit et le soleil commence à réchauffer l'air. Des petites choses qui redonnent du baume au cœur, mais qui peuvent aussi donner envie de… partir en vacances ! Avec l'inflation, pas toujours évident de pouvoir se projeter cependant. Il n'est pas rare de s'imaginer remporter un jackpot au tirage du Loto. Avec les trois millions d'euros promis ce lundi 3 avril 2023 à qui trouvera le résultat Loto, vous pourriez, pour sûr, vous envoler vers une contrée lointaine aux prochaines vacances scolaires.

Comme lors de chaque tirage du Loto, la Française des jeux (FDJ) procèdera au tirage sur les coups de 20h45. Pour les plus impatients, il sera possible de regarder ledit tirage en direct sur TF1, juste après le JT de 20 Heures. Dans la foulée, les résultats Loto seront dévoilés sur le site de la Française des jeux et, bien entendu, sur cette page. En attendant, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15, que ce soit dans un bureau de vente agréé par la FDJ ou sur son site internet, depuis votre canapé. La grille est vendue 2,20 euros.

Vous trouvez que trois millions ce n'est pas assez ? Pour Pâques, la FDJ organise une tirage spécial samedi 8 avril 2023. Dix millions d'euros seront à gagner. Et ce n'est pas tout. La Française des jeux promet de doubler vos gains. À noter toutefois que le doublage du gain concerne exclusivement l'option de jeu second tirage. Concernant les codes LOTO qui seront tirés à l'occasion de ce tirage Loto, ils seront malheureusement que 10, soit le même nombre que pour un tirage classique. Cela signifie néanmoins que le prix de la grille ne devrait pas être revu à la hausse.