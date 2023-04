"Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 4 avril 2023, 40 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions du mardi 4 avril 2023 aura lieu sur les coups de 21h30. D'ici là, libre à chacun de tenter de trouver les résultats.

Pour son premier tirage Euromillions de la semaine, la Française des jeux (FDJ) propose un jackpot de 40 millions d'euros. Une somme qui en fait fantasmer plus d'un. Qui n'a jamais rêvé d'être millionnaire ? De ne plus avoir de souci financier à se faire ? De pouvoir toujours acheter ce qui lui plaît au moment où cela lui plaît, qu'il s'agisse d'un jean ou d'une... Ferrari ? En trouvant le résultat Euromillions ce mardi 4 avril 2023, vous pourriez a priori profiter de quelques années, voire mois ou heures pour les dépensiers d'entre nous, de quiétude financière. Mais pour cela, pensez bien à valider votre combinaison avant 20h15. Sinon, vos résultats ne seront pas pris en compte pour ce tirage.

C'est peut-être une question que vous vous posiez. Amateurs de belles cagnottes, adeptes du Loto ou de l'Euromillions, vous guettez régulièrement les tirages exceptionnels mis sur pied par la FDJ pour diverses occasions. Après quelque temps sans aucun Super tirage, sachez que samedi, à l'occasion de Pâques qui se tiendra dimanche 9 avril 2023, la Française des jeux propose un Jackpot de Pâques. Il ne s'agira pas d'une folle cagnotte si on compare le gros lot aux jackpots généralement mis en jeu lors des tirages Euromillions puisqu'il s'agira d'un tirage Loto. Néanmoins, 10 millions seront tout de même mis en jeu. Sachez qu'il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance.