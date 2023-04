Eau contaminée : le pesticide chlorothalonil détecté, des risques pour la santé ?

Du chlorothalonil, un pesticide interdit depuis 2020, a été trouvé en trop grande quantité dans un tiers des eaux de consommation en France, selon des analyses de l'Anses publié le 6 avril 2023. Est-ce dangereux ?

Quand on cherche, on trouve. Ce sont des preuves de la contamination d'un tiers de l'eau potable en France qui ont été découvertes et révélées dans le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), publié jeudi 6 avril 2023. Lors de sa dernière campagne d'analyses nationale menée tant en France métropolitaine qu'en outre-mer pour évaluer la présence de 157 pesticides et métabolites dans l'eau du robinet, l'organisme s'est rendue compte que "89 d'entre eux ont été détectés au moins une fois dans les eaux brutes et 77 fois dans les eaux traitées". Parmi eux, une substance a retenu l'attention : le R471811 ou métabolite du chlorothalonil.

Ce pesticide est l'un des sept composés présents en trop grande quantité par rapport à la limite de 0,1 µg/litre imposée par les critères de qualité de l'eau potable. Trouvé dans 34% des échantillons d'eau étudiés, le chlorothalonil est "le métabolite de pesticide le plus fréquemment retrouvé" alertent les chercheurs de l'Anses.

Quel est le pesticide qui contamine l'eau potable ?

Les observations de l'Anses ont de quoi inquiéter, car le métabolite en question est issu du chlorothalonil, un fongicide dont l'interdiction a été décidée en 2019 et appliquée en France en 2020. Le pesticide utilisé pendant des années et encore présent dans les sols depuis son interdiction s'est dégradé et a contaminée les eaux de consommation. "Certains métabolites de pesticides peuvent rester présents dans l'environnement plusieurs années après l'interdiction de la substance active dont ils sont issus", souligne d'ailleurs le communiqué de l'Anses dans ses conclusions.

Le chlorothalonil dans l'eau du robinet est-il dangereux pour la santé ?

Classé parmi les pesticides "pertinents", le chlorothalonil peut être présent dans l'eau mais ne doit pas dépasser le seuil de 0,1 µg/litre. Si la quantité de cette substance dépasse cette limite alors la qualité de l'eau se dégrade. En revanche, l'Anses précise que "la limite de qualité de l'eau pour les pesticides ne constitue en aucun cas un seuil de risque pour la santé des consommateurs car elle n'est pas élaborée sur la base de la toxicité des substances". Si des risques sanitaires ne sont pas garantis pour le moment, Le Monde écrit que la molécule mère des métabolites détectés dans l'eau potable est "considérée comme cancérogène probable par les autorités sanitaires européennes et associée à l'apparition de tumeurs rénales sur les animaux de laboratoire". Le risque est donc présent. En l'état, "aucun effet sanitaire du métabolite en question n'est avéré à ces doses d'exposition, mais les données sont très lacunaires", précise encore le journal du soir.

En 2019, lorsque la commercialisation et l'utilisation de chlorothalonil ont été décidées, la Commission européenne indiquait qu'il était "impossible à ce jour d'établir que la présence de métabolites du chlorothalonil dans les eaux souterraines n'aura pas d'effets nocifs sur la santé humaine" rappelle Libération. L'Autorité européenne de sécurité des aliments estimant quant à elle que le pesticide devrait être considéré comme un "cancérogène supposé".