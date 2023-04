Risque de métal dans des yaourts : les produits rappelés

RAPPEL PRODUIT. Des yaourts vendus dans les supermarchés Aldi et Lidl font l'objet d'un rappel produit en France en raison de la possible présence de morceaux de métal. Explications.

Des yaourts aux fruits vendus en France font l'objet d'un rappel produit en raison de la présence potentielle de corps étrangers métalliques. Ils peuvent causer des risques de blessures lors de leur ingestion. Les produits concernés sont les packs de yaourts aux fruits avec morceaux de fraise, framboise, cerise et mûre vendus en packs de huit de la marque Envia, commercialisés entre le 5 et le 6 avril dans certains supermarchés Lidl, ainsi que les packs de yaourts aux fruits avec morceaux de fraise, framboise cerise et mûre vendus par huit de la marque Milsani, vendus dans tous les magasins Aldi en France.

Ce rappel fait suite à un rappel massif de yaourts en verre en février dernier qui a touché une quarantaine de références. Les autorités sanitaires appellent l'ensemble des consommateurs ayant acheté ces produits à ne pas les goûter et à les rapporter en magasin. Les clients pourront être remboursés.

La liste des produits rappelés

Le rappel concerne spécifiquement le lot 9308346 de la marque Envia chez Lidl, avec une date limite de consommation (DLC) fixée au 27 avril 2023, ainsi que deux lots de la marque Milsani chez Aldi, à savoir le lot 9306889 avec une DLC au 20 avril 2023 et le lot 9308347 avec une DLC au 26 avril 2023. Cette nouvelle alerte souligne l'importance de redoubler de vigilance de la part des autorités sanitaires pour garantir la sécurité alimentaire des consommateurs, ainsi que l'importance pour les entreprises de contrôler régulièrement la qualité de leurs produits.