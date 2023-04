Résultats Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 7 avril [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Vendredi 7 avril 2023, la FDJ proposait un tirage de l'Euromillions de 54 millions d'euros. Le jackpot n'a pas été remporté. Découvrez les résultats de l'Euromillions sur cette page.

[Mis à jour le 7 avril 2023 à 22h12] Les résultats du tirage de l'Euromillions du vendredi 7 avril 2023 sont tombés ! Le jackpot de 54 millions d'euros n'a pas été remporté, augmentant ainsi la mise, qui passe à 64 millions d'euros. Toutefois, les personnes qui ont trouvé un ou plusieurs bons numéros gagnants peuvent espérer empocher une somme intéressante. Découvrez vite les résultats pour savoir si vous faites partie des chanceux du jour de l'Euromillions. Un gagnant MyMillion remporte également un million d'euros. Un pactole qui permet déjà de s'acheter un appartement à Paris. Découvrez le tirage de l'Euromillions du vendredi 7 avril.

Tirage du 07/04/2023 5 - 26 - 28 - 36 - 46 Etoiles : 6 - 12

MyMillion :TM 201 9996

Vous aviez une chance sur 139 millions de devenir millionnaire. Il fallait en effet cocher les cinq bons numéros parmi les 50 disponibles, mais aussi sélectionner deux numéros étoiles parmi les 12 proposés. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouviez jouer plusieurs grilles. Vous augmentiez par ailleurs la probabilité de trouver le bon code Mymillion. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est automatiquement fourni avec une grille de l'Euromillions. Une fois le tirage effectué, l'un des codes du jour est sélectionné, donnant la possibilité de remporter un million d'euros. Toutefois, il faut obligatoirement être majeur pour participer à un jeu d'argent.

Quand aura lieu le prochain tirage exceptionnel de l'Euromillions ? Les amateurs de belles cagnottes et les adeptes du Loto ou de l'Euromillions savent que des tirages spéciaux sont organisés par la FDJ, à diverses occasions. Après quelque temps sans aucun Super tirage, sachez que samedi, à l'occasion de Pâques qui aura lieu dimanche 9 avril 2023, la Française des jeux propose un Jackpot de Pâques. Il ne s'agira pas d'une folle cagnotte si on compare le gros lot aux jackpots généralement mis en jeu lors des tirages Euromillions, puisque ce sera une tirage du Loto. Néanmoins, 10 millions d'euros seront mis en jeu. Sachez qu'il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance.