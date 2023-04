Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 11 avril 2023, 64 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions du mardi 11 avril 2023 fera-t-il de vous un millionnaire ? Réponse avec les résultats délivrés sur les coups de 21h30.

Envie de devenir millionnaire ? À moins d'avoir en tête les plans du smartphone de demain ou une baguette magique, il ne vous reste que peu d'options pour devenir riche rapidement : le tirage Euromillions en fait partie. Mais là encore, rien de sûr non plus. Si la Française des jeux et ses homologues européens proposent 64 millions d'euros à qui trouvera les résultats Euromillions de ce mardi 11 avril 2023, il faudra une certaine dose de chance à l'éventuel vainqueur du jour. Car sur les très exactement 139 838 160 combinaisons possibles, une seule sortira. En d'autres termes, il va falloir s'accrocher pour trouver le résultat Euromillions.

Mais comme aime le dire la Française des jeux, "100% des vainqueurs ont tenté leur chance". Alors, pour n'avoir ne serait-ce qu'une petite chance, le mieux est de commencer par participer au tirage Euromillions. Pour cela, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre dans un point de vente FDJ ou sur le site fdj.fr et de cocher une grille, soit cinq chiffres entre 1 et 50 et deux numéros étoile, à déterminer parmi les 12 possibles. Petit détail, mais pas des moindres : la grille d'une combinaison est vendue 2,50 euros et le tirage Euromillions a lieu à 21h pour le code My Million et un peu avant 21h30 pour la combinaison gagnante.