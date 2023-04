Tempête Noa : les prévisions et les départements en vigilance

Des rafales jusqu'à 120 km/h sont attendues du Cotentin au Pas-de-Calais à partir de l'après-midi du 12 avril 2023. Voici les informations à savoir sur le passage de la tempête Noa.

La tempête Noa a poussé Météo France à placer en vigilance orange trois départements en raison d'un risque de vents violents ce mercredi 12 avril. Il s'agit de la Manche, du Pas-de-Calais et de la Seine-Maritime. Noa provient de la Grande-Bretagne et devrait toucher les côtes françaises durant l'après-midi avec des rafales allant jusqu'à 120km/h durant les averses les plus puissantes. Des orages sont également susceptibles de se produire. Dans les terres, le vent pourra atteindre les 100 km/h sur les zones les plus exposées.

Les vents se renforceront progressivement en fin de matinée avec l'arrivée des rafales les plus fortes en fin d'après-midi. Le temps sera instable dans l'ensemble du nord du pays avec de nombreux passages d'averses. Selon la chaîne météo, ce type de tempête est "assez classique au début du printemps". Des rafales de vents de 70 à 90 km/h sont aussi prévues le long du pourtour méditerranéen.