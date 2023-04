Attention, ce fromage contaminé ne doit pas être consommé

Du Munster a été commercialisé en France alors qu'il était contaminé à la listéria. Une campagne de rappel a été lancée car la consommation du produit peut s'avérer dangereuse.

Attention si vous avez acheté du Munster ces dernières semaines ! Alerte conso, le site des alertes de produits dangereux, vient d'émettre un message pour rappeler toute une gamme de ce fromage, commercialisée dans les magasins Grand Frais, Fresh ou encore Mon Marché. Plus précisément, c'est le Munster Schuster qui est concerné par ce rappel puisque le produit est contaminé par la listéria. Il s'agit du lot 0606, vendu dans ces supermarchés entre le 8 mars et le 7 avril 2023. La date limite de consommation indiquée sur l'emballage est comprise entre le 08/03/2023 et le 10/04/2023.

Les personnes qui auraient consommé les " produits " mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines.