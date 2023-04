Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 12 avril 2023, 12 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Pour le tirage Loto de ce mercredi, la concurrence s'annonce sévère. Et pour cause, 12 millions d'euros sont en jeu. Nombreux sont les joueurs qui tenteront de trouver les résultats.

Douze millions d'euros. Non, vous ne rêvez pas ! La Française des jeux (FDJ) met bien 12 millions d'euros en jeu ce mercredi 12 avril 2023, et ce, sans raison particulière. Si le montant est aussi élevé, c'est simplement parce que personne n'est parvenu à trouver le résultat Loto depuis la mise en jeu du Jackpot de Pâques, samedi 8 avril. Pour cette occasion, pas d'œufs en chocolat ou de lapins, la FDJ avait préféré sortir directement le gros lot. Dix millions d'euros étaient ainsi au programme samedi dernier. Mais faute de vainqueur, la cagnotte avait été remise en jeu une première fois lundi, avec un million d'euros en plus, comme le veut la coutume, passant ainsi à 11 millions d'euros. Ce mercredi, ce sont désormais 12 millions qui pourraient vous être remis si vous trouvez les résultats Loto.

Pour avoir une petite chance, le mieux est encore de commencer par jouer. Comme lors de chaque tirage Loto, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Au-delà, votre grille sera validée pour le tirage suivant et pas sûre que le jackpot soit encore aussi élevé. Si quelqu'un parvenait en effet à trouver le résultat du Loto ce mercredi soir, seuls deux millions d'euros seraient proposés lors du prochain tirage samedi. En revanche, dans le cas inverse, ce seront 13 millions d'euros qui seront en jeu. Une chose est sûre, le tirage Loto aura lieu à 20h45 ce mercredi.