Il n'y a plus d'eau potable dans plusieurs communes françaises, "une première"

La situation est historique et devrait durer quelques temps : il n'y a plus d'eau potable dans plusieurs communes en France.

C'est "une première" historique particulièrement inquiétante. Ouvrir son robinet et consommer l'eau qui en découle est proscrit dans quatre communes françaises. Un peu plus de 3000 habitants des Pyrénées-Orientales se sont vu notifier que l'eau de leur habitation ne serait plus potable, pour une durée indéterminée, conséquence directe de l'épisode de sécheresse hivernale qui a frappé le département.

Plus d'eau potable dans quatre communes

Dans ce secteur, par ailleurs déjà placé en alerte renforcée, la ressource en eau se fait rare. "Le niveau du forage d'eau potable sur Bouleternère est arrivé à son seuil de prélèvement", a expliqué la mairie de Corbère-les-Cabanes, frappée par l'interdiction, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Mais le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) ne va pas laisser les habitants sans eau. Devant le niveau du forage sur lequel les habitations sont habituellement branchées, décision a été prise de les relier à un autre forage. Or, à ce stade, l'eau de cette nouvelle source n'est pas potable selon les analyses, d'où la décision prise par l'Agence régionale de santé, seule habilitée à lever l'interdiction.

Bouleternère, Saint-Michel-de-Llotes, Corbère-les-Cabanes et Corbère sont concernées, à partir de ce vendredi 14 avril 2023. Toutes ces communes sont situées à 30km à l'ouest de Perpignan. Aucun délai de retour à la normale n'a été indiqué, mais la situation pourrait perdurer au moins deux semaines, selon Jean-Pierre Saurie, président du SIAEP, cité par L'Indépendant.

Distribution d'eau

S'il ne sera donc plus possible de boire de l'eau venant directement du robinet, il est également indiqué de ne pas l'utiliser pour nettoyer et préparer des aliments qui seront mangés crus, mais aussi pour se nettoyer la bouche après s'être lavé les dents. Une situation jamais connue jusqu'alors dans ces villages, comme l'a déclaré le maire de Corbère à Actu Perpignan.

Pour pallier cette interdiction, deux semi-remorques de packs d'eau ont été commandés par les municipalités et des distributions auront lieu, à raison d'un pack de six bouteilles de 1,5L par semaine et par personne. En parallèle, le SIAEP travaille à la création d'un nouveau forage. Une solution d'urgence face à une situation bien plus précoce que prévu. Et dire que l'été n'est pas encore là…