Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 14 avril 2023 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les résultats de ce tirage Euromillions du 14 avril 2023 sont désormais disponibles. Alors, avez-vous gagné les 76 millions d'euros mis en jeu par la FDJ ?

[Mis à jour le 14 avril 2023 à 22h45] Malheureusement, aucun gagnant n'est à signaler en France, lors de ce tirage de l'Euromillions du 14 avril 2023, dont les résultats sont désormais disponibles. Une cagnotte conséquente était mise en jeu par la Française des Jeux (FDJ) et ses homologues européens, puisque 76 millions d'euros étaient à gagner. Aucun vainqueur n'a été enregistré à l'échelle européenne. Pour rappel, le plus gros gain de l'Euromillions a été remporté mardi 19 juillet 2022. Le gagnant, un habitant du Royaume-Uni, a empoché 230 millions d'euros, la plus grosse somme mise en jeu à l'Euromillions.

Néanmoins, vous avez peut-être gagné un peu d'argent en fonction des chiffres qui sont sortis. Un joueur en France a remporté 383 595,60 euros en trouvant les cinq bons numéros sans les étoiles. Vérifiez bien votre ticket Euromillions. Aussi, le MyMillion a été remporté par une personne en région Grand-Est, qui remporte donc un million d'euros avec ce numéro : BP 590 6741.

Lors du prochain tirage de l'Euromillions le mardi 18 avril, ce ne sont pas moins de 86 millions d'euros qui vont être mis en jeu.

Tirage du 14/04/2023 4 - 11 - 37 - 44 - 49 Etoiles : 6 - 7

MyMillion :BP 590 6741

Vous aviez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos probabilités de gagner, vous pouviez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmentiez vos chances de trouver le bon code Mymillion. Ce code, constitué de deux lettres et de sept chiffres, est attribué automatiquement à chaque grille d'Euromillions. Si le code du participant est tiré au sort, il gagne un million d'euros.