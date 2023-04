Incendies à Cerbère : le feu maitrisé, les images des 931 hectares brûlés

Dans les Pyrénées-Orientales, l'incendie de Cerbère est maitrisé ce lundi 17 avril après avoir brûlé plus de 930 hectares de forêt. 500 pompiers sont encore mobilisés pour contenir la progression du feu et les risques de reprises.

[Mis à jour le 17 avril 2023 à 8h37] Les flammes ont avalé 931 hectares dans les Pyrénées-Orientales en une journée. A Cerbère et Banyuls-sur-Mer, l'incendie s'est déclaré dimanche matin vers 9h30 et a gagné du terrain jusque dans la nuit de dimanche à lundi avant d'être maitrisé par les sapeurs-pompiers vers 2 heures du matin ce 17 avril. 511 soldats du feu sont toujours mobilisés car le travail est loin d'être fini avant l'extinction de l'incendie a indiqué Arnaud Wilm, porte-parole de la Sécurité civile à France Bleu : "Le feu est actuellement maîtrisé, c'est à dire que les flammes les plus importantes sont éteintes, mais sa propagation n'est pas fixée". S'il faut encore dominer l'avancée des flammes, les pompiers doivent être vigilants aux risques de reprises alors que la tramontane souffle encore dans le département. "Les risques majeurs sont écartés, il n'y a plus de danger pour la population. Le plus dur est passé. Aujourd'hui, le vent devrait baisser", a rassuré le porte-parole notant tout de même les prévisions météorologique qui annoncent des rafales jusqu'à 60km/h.

Gérald Darmanin attendu à Cerbère

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a promis de se rendre sur les lieux de l'incendie de Cerbère ce lundi 17 avril, dès 8h30. Le ministre doit, entre autres, faire un point de situation sur l'avancée des flammes et le travail des pompiers. Dimanche, Gérald Darmanin a annoncé le déploiement sur quatre Canadairs et deux Dash.

Le ministre de l'Intérieur devrait d'ailleurs être interpellé sur la coordination des moyens et des renforts car l'incendie de Cerbère est la preuve que les feux de forêt se déclenche de plus en plus tôt dans l'année. "Quand on voit ce grand feu d'été mi avril, on peut se poser la question" sur la prévention et la prise en charge des incendies "et ce sera une des questions que je vais poser au ministre de l'Intérieur, de pouvoir avoir des moyens supplémentaires prépositionnés", a fait savoir la patronne du SDIS 66 et présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe sur l'antenne de Franceinfo.

Images des incendies à Cerbères et Banyuls-sur-Mer

L'incendie de Cerbère est le premier grand feu de forêt de l'année 2023. Les flammes ont brûlé des centaines d'hectares et ont été vues de loin comme les montrent les images de la protection civile et de vidéos amateurs. Un mur de feu a dépassé la cime des arbres et d'épais nuages de fumées se sont formés. Dans les communes environnantes comme celle de Portbou, en Espagne, l'incendie a coloré le ciel d'orange.

Carte des incendies à Cerbères

C'est à Banyuls-sur-Mer que l'incendie a démarré avant d'avancer vers Cerbère, commune située plus bas sur la côte Vermeille, dans les Pyrénées-Orientales. Le feu a poursuivi sa course jusqu'à l'Espagne en traversant la frontière. Le feu est maitrisé de part et d'autres ce lundi matin.

Quelle est l'origine de l'incendie de Cerbère et Banyuls ?

Si le point de départ du feu est connu, on ne peut pas en dire autant des causes de l'incendie. Le préfet du département Rodrigue Furcy a déclaré dans l'après-midi du dimanche 16 avril qu'on ignorait encore les origines des flammes. Reste que "la sécheresse et le manque de pluie" ont aggravé la situation et facilité la propagation des flammes selon Hermeline Malherbe.

Quel est le bilan des incendies à Cerbère ?

Si près de 1 000 hectares ont brûlé, seulement deux habitations ont été touchées par les flammes selon le dernier bilan de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Aucune victime n'est à déplorer et les 300 habitants qui ont été évacués dans la journée du dimanche ont tous rejoint leur domicile, tandis que 180 autres personnes ont été confinées.

L'incendie de Cerbère est surtout une catastrophe écologique pour le maire de la commune Christian Grau auprès de France Bleu : "C'est tout notre environnement naturel qui a été détruit. On a 80% du territoire naturel détruit. La nature, avant qu'elle reprenne ses droits, ça va prendre quelques années ou quelques décennies." Le feu s'est effectivement propagé dans la forêt domaniale et la garrigue.