Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 17 avril 2023, 14 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Non, vous ne rêvez pas. Quatorze millions d'euros sont bien proposés par la FDJ pour le tirage Loto de ce 17 avril 2023. Les résultats seront annoncés ici même vers 20h45.

Le super jackpot de Pâques, de 10 millions d'euros, ne semble décidément pas trouver preneur. Depuis une semaine maintenant, le gros lot est remis en jeu, tirage après tirage, faute de grand gagnant. Règle du Loto oblige, un million d'euros est ajouté à chaque nouveau tirage, pour le plus grand bonheur des participants. C'est ainsi que ce lundi, 14 millions sont désormais sur la table. Avis aux amateurs de belles cagnottes, vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance. Au-delà, rien ne garantie de le gros lot soit encore aussi conséquent.

Vous souhaitez tenter votre chance, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Voici le mode d'emploi du Loto. Tout d'abord, sachez qu'un tirage du Loto a lieu chaque lundi, mais aussi chaque mercredi et chaque samedi, quelle que soit la période de l'année. Pour constituer une grille, il faut cocher au minimum cinq chiffres compris entre 1 et 49, et un N°Chance parmi les 10 disponibles. La combinaison classique est vendue 2,20 euros. Le tirage a lieu vers 20h45 sur TF1 et les résultats sont disponibles dans la foulée sur le site fdj.fr et, bien entendu, sur Linternaute.com. À noter que 10 codes LOTO, permettant chacun de remporter 20 000 euros, sont également tirés au sort lors de chaque tirage Loto, garantissant au moins 10 gagnants.