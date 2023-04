Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 17 avril 2023 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO. Les 14 millions d'euros mis en jeu par la FDJ pour ce nouveau tirage du Loto ont-ils été remportés ? Voici les résultats du jour.

[Mis à jour le 17 avril 2023 à 21h34] À en croire le détail de la répartition des gains du tirage Loto de ce lundi 17 avril 2023, il semble bien que personne n'ait eu assez de chance pour repartir millionnaire. Au mieux, deux grilles ont été cochées des cinq bons chiffres de la combinaison gagnante, mais le numéro Chance manquait à l'appel. Leurs propriétaires repartent toutefois avec 92 445,90 euros chacun. Les 41 joueurs qui ont également trouvé quatre des cinq bons chiffres et le numéro Chance du jour empochent, pour leur part, 1 100 euros.

Tirage du 17/04/2023 3 - 13 - 18 - 42 - 43 Chance : 9

Joker+ 8 380 895

Option 2nd tirage : 16 - 19 - 24 - 32 - 35

10 codes gagnants : D 7043 6222 - G 1822 6622 - K 4382 9047 - L 5386 2919 - M 8417 5050 - M 9559 2822 - O 0417 3755 - P 5690 7282 - W 4385 8644 - W 4389 3478

Prochain rendez-vous : mercredi. Quinze millions d'euros seront en jeu. Vous souhaitez tenter votre chance, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Voici le mode d'emploi du Loto. Tout d'abord, sachez qu'un tirage du Loto a lieu chaque lundi, mais aussi chaque mercredi et chaque samedi, quelle que soit la période de l'année. Pour constituer une grille, il faut cocher au minimum cinq chiffres compris entre 1 et 49, et un numéro Chance parmi les 10 disponibles. La combinaison classique est vendue 2,20 euros. Le tirage a lieu vers 20h45 sur TF1 et les résultats sont disponibles dans la foulée sur le site fdj.fr et, bien entendu, sur Linternaute.com. À noter que 10 codes LOTO, permettant chacun de remporter 20 000 euros, sont également tirés au sort lors de chaque tirage Loto, garantissant au moins 10 gagnants.