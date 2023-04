Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 19 avril 2023 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO. Le suspense était à son apogée ce mercredi 19 avril 2023 pour le tirage du Loto. Retrouvez sans plus attendre les résultats.

[Mis à jour le 19 avril 2023 à 20h56] Et les 15 millions d'euros en jeu ce mercredi 19 avril 2023 n'ont... pas trouvé preneur ! Selon la répartition des gains, il semble que personne n'ait eu assez de chance pour cocher les bons résultats du Loto. Conséquence : ce sont désormais 16 millions d'euros qui sont en jeu. Le prochain tirage Loto aura lieu samedi. Avis aux amateurs, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J. En attendant, retrouvez la combinaison du jour et les codes LOTO :

Tirage du 19/04/2023 5 - 34 - 41 - 43 - 46 Chance : 5

Joker+ 0 430 051

Option 2nd tirage : 2 - 12 - 33 - 34 - 44

10 codes gagnants : B 6935 6828 - D 3460 4263 - G 3424 4928 - J 6730 5239 - M 4775 1115 - M 8678 1993 - P 3564 4857 - Q 0354 0680 - Q 7687 8553 - V 4847 0818

Partir faire le tour du monde à dos de dromadaire pendant quatre ans, acheter sa propre montgolfière pour… aller chercher son courrier le matin, adopter des pandas et investir dans une bambouseraie digne de ce nom, se lancer sans la conception d'un zoo de nains de jardin, visiter les plus belles buanderies du globe (pourquoi pas !) ou encore recréer le village des Schtroumpfs à taille humaine, de nombreuses opportunités peuvent s'offrir à vous en cas de victoire lors d'un tirage du Loto.

Vous trouvez que 16 millions d'euros restent une petite somme pour accomplir vos mille et un rêves d'enfant ? Sachez que vendredi, la Française des jeux et ses homologues européens mettront près de… 100 millions d'euros sur la table ! Une somme qui devrait permettre d'assouvir plus d'un fantasme c'est certain. Encore faut-il parvenir à trouver le résultat. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. Vous avez jusqu'à 20h15 le jour J pour valider votre grille, les résultats seront, eux, délivrés vers 21h30.