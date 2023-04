Résultat Loto (FDJ) : tirage exceptionnel de 15 millions d'euros ce mercredi 19 avril 2023

RESULTATS LOTO. Tirage de folie en perspective ce mercredi 19 avril 2023. Quinze millions d'euros sont promis à qui trouvera les résultats.

[Mis à jour le 19 avril 2023 à 19h03] Que feriez-vous avec 15 millions d'euros sur votre compte en banque ? Pour en avoir le cœur net, mieux vaut encore les remporter. Une fois le résultat du Loto trouvé, vous pourrez vraiment vous rendre de compte de ce que cela représente, mais aussi vers quoi se tournera en premier votre regard. Pour se faire, il vous suffit de tenter votre chance au tirage Loto avant 20h15 ce mercredi. Les résultats seront livrés ci-dessous dès qu'ils seront connus.

Partir faire le tour du monde à dos de dromadaire pendant quatre ans, acheter sa propre montgolfière pour... aller chercher son courrier le matin, adopter des pandas et investir dans une bambouseraie digne de ce nom, se lancer sans la conception d'un zoo de nains de jardin, visiter les plus belles buanderies du globe (pourquoi pas !) ou encore recréer le village des Schtroumpfs à taille humaine, de nombreuses opportunités pourraient s'offrir à vous en cas de victoire lors du tirage du Loto de ce mercredi 19 avril 2023.

Vous trouvez que 15 millions d'euros restent une petite somme pour accomplir vos mille et un rêves d'enfant ? Sachez que vendredi, la Française des jeux et ses homologues européens mettront près de... 100 millions d'euros en jeu ! Une somme qui devrait permettre d'assouvir plus d'un fantasme c'est certain. Encore faut-il parvenir à trouver le résultat. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. Vous avez jusqu'à 20h15 le jour J pour valider votre grille, les résultats seront, eux, délivrés vers 21h30.