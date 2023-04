Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 21 avril 2023 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS. Le détail de la répartition des gains n'est malheureusement pas encore connu. Mais les résultats Euromillions du tirage de ce vendredi 21 avril 2023 sont désormais disponibles.

[Mis à jour le 21 avril 2023 à 21h31] Le tirage Euromillions a-t-il fait de vous le plus heureux des millionnaires de France et de Navarre ? La Française des jeux (FDJ) a dévoilé le résultat du jour sur son site. La combinaison gagnante est bien entendu disponible ci-dessous. On ignore encore à cette heure-ci s'il y a eu un vainqueur ce vendredi 21 avril 2023. Pour rappel, près de 100 millions d'euros étaient sur la table. Prochain tirage Euromillions mardi. D'ici là, notez également que 16 millions d'euros sont proposés demain, au tirage du Loto. Une belle somme pour ce jeu de hasard dont la cagnotte moyenne remportée s'élève à cinq millions d'euros. Avis aux amateurs. Voici quoi qu'il en soit le résultat Euromillions du jour :

Tirage du 21/04/2023 7 - 8 - 18 - 33 - 42 Etoiles : 2 - 8

MyMillion : IK 847 8978

Refaire tout son dressing, mais qu'avec des vêtements jaune poussin, se lancer dans un élevage de coccinelles et de lamas dans les Pyrénées, passer son permis montgolfière, acheter un carrosse de princesse pour... aller chercher son pain à la boulangerie au bout de la rue, faire la tournée des parcs Disneyland aux quatre coins du globe, avec un pass premium (bien sûr !), recréer la maison de Barbie, financer le combat des pro-pains au chocolat, dans la terrible guerre qui les oppose aux pro-chocolatines... Les idées de projets de manquent pas. Reste à savoir si vous avez eu suffisamment de chance pour trouver le résultat Euromillions du tirage de ce vendredi 21 avril 2023.

Avec les près de 100 millions d'euros, vous pourriez même envisager de partir faire un voyage dans l'espace. Sachez qu'il vous en coûtera 450 000 dollars si vous passez par la société Virgin Galactic de Richard Branson. À noter toutefois que vous passerez seulement quelques minutes à 80 km d'altitude. Si vous avez plus d'ambition, le projet d'Axiom Space vous emmènera, lui, directement dans la station spatiale internationale (ISS), dans une pièce spécialement faite pour les touristes de l'espace. Comptez toutefois 55 millions dollars pour le voyage, auxquels s'ajouteront quelques suppléments comme 35 000 dollars pour rencontrer les astronautes de la pièce voisine.