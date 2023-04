Grève du 28 avril : transports, école, hôpital... À quoi s'attendre ?

Avant la grande journée de mobilisation du 1er mai, certains secteurs comptent se mobiliser vendredi 28 avril 2023. Mais dans quelle propension ?

Tous les regards sont tournés vers la grande journée de manifestation organisée le lundi 1er mai 2023. À l'appel de l'intersyndicale, de nombreux Français se mobiliseront pour redire, une fois de plus, leur opposition à la réforme des retraites. Mais d'ici là, certains secteurs ne comptent pas attendre les bras croisés. Du côté de la SNCF, la CGT avait fait savoir dès le 15 avril dernier qu'elle appelait à deux nouvelles journées de mobilisation les 20 et 28 avril. La branche Santé et Action sociale de la CGT a également déposé des préavis de grève le 20 avril dernier pour plusieurs jours, du 28 avril au 4 mai 2023. Quid de l'Éducation nationale ? On fait le point sur les quelques informations déjà communiquées à ce stade.

Grève SNCF du 28 avril 2023, quelles prévisions ?

Dans son communiqué du 15 avril dernier, la CGT appelait "les travailleuses et les travailleurs à poursuivre la mobilisation sous toutes ses formes pacifiques notamment avec les temps forts décidés par les territoires et professions les 20 et 28 avril". Alors que peu de perturbations ont entaché la première des deux journées annoncées du côté de la SNCF, un trafic plus ou moins normal est attendu sur le rail français, avec peut-être cependant quelques perturbations plus marquées localement. Le 20 avril dernier, le trafic était par exemple quasi normal sur les TGV et du côté des voyages à l'internationale, en revanche, des perturbations avaient été recensées sur certaines lignes de TER, Intercités et, en région parisienne, de Transilien et de RER. Quoi qu'on soit tout de même resté loin des journées noires vécues au début de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Peut-on redouter un sursaut ? Si personne ne sait de quoi demain est fait, il apparaît toutefois peu probable que l'on parle de journée noire vendredi 28 avril 2023. Une chose est sûre, comme lors de chaque grève SNCF, la société ferroviaire dévoilera les prévisions et les perturbations attendues dans les grandes lignes 48 heures avant le jour J, soit mercredi, et donnera plus de détails à 17 heures, la veille, jeudi soir.

Une grève dans le secteur de la Santé le 28 avril 2023 ?

Début avril, Ouest-France rapportait que le principal syndicat d'internes en médecine, à savoir l'Insi, appelait à se mobiliser le 28 avril 2023. Pour autant, la réforme des retraites n'est pas en cause. Si les internes se mobilisent vendredi, ce sera avant tout pour dénoncer leurs conditions de travail dans les hôpitaux, mais également pour réclamer des hausses de salaire.

À noter aussi que le 20 avril dernier, la branche Santé et Action sociale de la CGT a déposé plusieurs préavis de grève pour les journées s'étalant du 28 avril au 4 mai 2023. Les "agents, salarié.e.s, étudiants, retraité.e.s du secteur public comme privé, et acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social" sont invités à se mobiliser contre "la dégradation de notre système de Santé", pour "la revalorisation des salaires", pour "la résorption de l'emploi précaire", pour le renforcement des équipes, pour "l'arrêt de toutes les fermetures de lits, de services, d'établissements et d'hôpitaux" et d'autres revendications parmi lesquelles on retrouve "le droit au départ à la retraite à 60 ans pour tou·te·s à taux plein et la reconnaissance de la pénibilité entraînant un départ anticipé à la retraite a 55 ans".

Grève dans l'Éducation nationale, du monde sur le pont le 28 avril 2023 ?

Des classes, voire des établissements fermés, des professeurs mobilisés comme jamais dans les rues de France... Le scénario semble peu probable, là encore une fois, en ce qui concerne la journée de mobilisation contre la réforme des retraites vendredi 28 avril 2023. Premier point à prendre en compte, et pas des moindres, deux zones seront toujours en vacances. Alors que les élèves et professeurs de la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers) ont retrouvé le chemin de l'école ce lundi, la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) et la zone C (Paris, Créteil, Versailles, Montpellier et Toulouse) sont toujours en congés. Dans ces conditions, difficile pour les éventuels professeurs et membres du personnel des écoles, collèges et lycées qui souhaitent se mobiliser de peser. À noter par ailleurs, que de manière générale, par le passé, il a déjà pu être constaté qu'en période de vacances scolaires, la mobilisation contre la réforme des retraites était moins importante, et ce, quel que soit le secteur. En témoignent les chiffres de la mobilisation lors des vacances de février dernier.