Résultat Euromillions (FDJ) : 112 millions d'euros pour le tirage du mardi 25 avril 2023

RESULTATS EUROMILLIONS. Les 112 millions d'euros en jeu ce mardi pour le tirage de l'Euromillions trouveront-ils preneur ? Saurez-vous parier sur les bons résultats ?

[Mis à jour le 25 avril 2023 à 18h28] Le tirage Euromillions de ce mardi 25 avril 2023 promet d'être riche en émotions. Accrochez-vous, en cas de victoire, vous ne remporterez pas quelques dizaines de millions d'euros, mais bien 112 millions d'euros. Du moins, si vous êtes le seul à avoir trouvé le résultat Euromillions de ce mardi. Car en cas de victoire de plusieurs joueurs, ceux-ci devront malheureusement partager le jackpot en parts égales. Si deux personnes trouvent la combinaison gagnante du jour, ce sera 51 millions d'euros chacun. Si trois joueurs mettent la main sur les résultats Euromillions, ils devront se contenter d'un peu plus de 37 millions d'euros. Une chose est sûre, en cas de victoire, le ou les gagnants auront toujours suffisamment de quoi faire quelques folies.

Partir dans les Caraïbes, acheter la maison de ses rêves avec ses huit chambres, 14 salles de bain, 23 toilettes, six cuisines, sa salle de cinéma, de trampoline, de karting, ses quatre pistes de bowling et ses trois piscines, mettre vos proches à l'abri sur les neuf prochaines générations, et pour les plus fantaisistes, il sera aussi envisageable de recréer la maison de Barbie à taille humaine, et pourquoi pas même le village des Schtroumpfs. Bref. Dans le cas où vous trouveriez le résultat Euromillions de ce tirage, vous ne devriez plus connaître de problèmes financiers pendant quelque temps, ou au moins quelques heures si vous avez tendance à avoir les poches trouées.

À noter également qu'il n'y a pas qu'à l'Euromillions que la cagnotte est intéressante en ce moment. Pour les amateurs de jackpots, le tirage du Loto aussi est à surveiller. Depuis le tirage de Pâques, lors duquel la Française des jeux avait mis sur la table un gros lot de 10 millions d'euros, personne ne semble avoir eu suffisamment de chance pour trouver le résultat. Mercredi, ce sera donc un jackpot de 18 millions d'euros qui sera en jeu, et contrairement à l'Euromillions, il y a moins de combinaisons possibles et donc davantage de chance de parier sur le bon résultat… Alors, pourquoi ne pas tenter sa chance ?