Déjà la canicule en France ? 10°C au-dessus des normales de saison annoncés

Le sud-ouest de la France va enregistrer des températures estivales ces prochains jours à cause de l'importante vague de chaleur qui va toucher l'Espagne. Ces 8 à 10°C supplémentaires sont-ils annonciateurs d'un été caniculaire ?

Le mercure va s'emballer ces prochains jours. Alors que l'Espagne se prépare à suffoquer sous une vague de chaleur attendue dès le mercredi 26 avril et au moins jusqu'au vendredi 28 avril selon les prévisions de l'Aemet, agence météorologique nationale, la France peut-elle aussi être en proie à des températures caniculaires ? Il est certain que la masse d'air chaud qui arrive du Maghreb et va recouvrir l'Espagne ne s'arrêtera pas à la frontière naturelle des Pyrénées. Le sud de la France devrait connaître une hausse des températures entre jeudi et vendredi avec des pointes à 28°C voire jusqu'à 30°C au pied de la chaîne de montagnes, selon les prévisions de La Chaîne Météo et de Météo France, soit 8 à 10°C au-dessus des normales attendues au mois d'avril.

Ces températures très estivales ne devraient toutefois concerner que des régions précises, essentiellement dans le sud-ouest. "Plus généralement des maximales de 24 à 28 °C seront probablement fréquemment observées" sur le pourtour méditerranéen tempère l'institut Météo France. Quant à la moitié nord de l'Hexagone, elle devrait profiter de températures plus douces mais encore loin des chaleurs estivales.

La France encore épargnée par la canicule

Les vagues de chaleur ne sont pas inhabituelles dans le sud de la France mais force est de constater que celle-ci est "exceptionnelle" par son intensité et sa précocité souligne Météo France. Rarement un mois d'avril s'est achevé sur des températures équivalentes à celles observées en juin. Reste que le phénomène météorologique "ne signifie aucunement un été caniculaire en France" insiste La Chaîne météo. La vague de chaleur sera d'ailleurs rapidement contrecarrée par un vent venu de l'Atlantique Nord qui rafraichira le thermomètre en France et donnera peut-être lieu à des orages au-dessus de la frontière et du nord de l'Espagne.

"Si [cet été] les vents dominants viennent de l'Atlantique, cela peut nous mettre à l'abri d'une surchauffe. De plus, si l'été est orageux, comme le laissent entrevoir nos prévisions saisonnières, les pluies pourraient permettre de maintenir une relative humidité des sols et atténuer les vagues de chaleur", ajoute la Chaîne météo. Mais même ces prévisions ne permettent pas encore de statuer avec certitude sur une possible canicule durant l'été 2023.