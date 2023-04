Ce trait "antisocial" est en réalité un signe d'intelligence élevée

L'introversion peut être liée à une intelligence élevée. Plusieurs études l'ont démontré par le passé et une nouvelle étude, publiée dans la revue .

Voici une excuse parfaite pour refuser une invitation la prochaine fois ! Et si on vous dit que vous êtes asocial, prenez-le comme un compliment ! En effet, le trait de caractère "antisocial", peut être liée à une intelligence élevée. Plusieurs études passées l'ont montré, et une nouvelle recherche publiée dans le "British Journal of Psychology" le confirme : les personnes les plus intelligentes ne sont pas particulièrement sociables, mais elles déclarent des niveaux de bonheur plus élevés.

Les psychologues évolutionnistes Satoshi Kanazawa et Norman Li pensent même que cette corrélation remonte aux communautés préhistoriques d'êtres humains. Dans cette nouvelle étude, les scientifiques ont évalué la densité de la population dans une région ainsi que la fréquence des contacts sociaux. Ils ont constaté que si la socialisation est généralement liée à des niveaux de bonheur plus élevés, ce n'est pas le cas pour les personnes ayant une intelligence plus élevée : ces dernières se disent heureuses tout en étant moins sociables.

Mais comment ce constat est-il lié à nos lointains ancêtres ? Dans un passé lointain, le bonheur était lié à la survie, pour laquelle il était essentiel de vivre en groupes. Cependant, les personnes plus intelligentes possèdaient des outils de survie plus efficaces, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui. Par conséquent, elles n'avaient pas besoin de la compagnie de nombreux partenaires pour la chasse, par exemple, pour survivre et donner un sens à leur vie.

Ainsi, si vous préférez la compagnie d'un bon livre ou d'un film à celle d'un grand groupe d'amis lors d'une soirée, cela pourrait être un signe d'une intelligence élevée. Alors, n'hésitez plus à savourer ces moments en solitaire !