Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 26 avril 2023, 18 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Que les amateurs de belles cagnottes soient sur leurs gardes, ce mercredi soir, la FDJ propose 18 millions d'euros à qui trouvera les résultats du Loto. Le tirage s'annonce riche en émotions.

Et de un million d'euros de plus. Le jackpot du tirage du Loto de lundi a de nouveau été remis en jeu. Comme les règles de la Française des jeux l'y obligent, un million d'euros supplémentaire a été ajouté. Résultat, ce mercredi 26 avril 2023, ce sont désormais 18 millions d'euros qui sont mis sur la table pour le plus grand bonheur des participants qui tenteront donc de décrocher ce gros lot équivalent à plus de 13 800 smic, soit 1 150 années de revenu minimal en France. Les résultats Loto seront communiqués sur cette page vers 20h50.

D'ici là, libre à chacun de tenter sa chance. La grille composée d'une combinaison, soit cinq chiffres et un N°Chance, est vendue 2,20 euros. Quel que soit le montant du jackpot mis en jeu, les participants au tirage du Loto ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Une fois ce délai passé, attention, votre grille pourrait bien être validée pour le tirage Loto suivant. Problème : en cas de victoire ce mercredi soir, la cagnotte sera bien réduite. La Française des jeux proposera en effet plus que deux millions d'euros, c'est-à-dire le plus petit montant qu'elle puisse mettre en jeu. Dans le cas où personne ne trouverait, ce mercredi encore, la combinaison gagnante, vous pourrez, en revanche, toujours espérer remporter 19 millions d'euros samedi, jour du prochain tirage Loto.