Manifestations du 1er mai : 400 à 800 "éléments à risque" dans les parcours en France ?

10:27 - Une "occasion de dire que la société ne tourne que grâce à notre travail", estime la CGT

Ce 1er Mai est "l'occasion de dire que la société ne tourne que grâce à notre travail et qu'il doit être reconnu et rémunéré", estime sur RMC la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet. "On va se mobiliser pour les salaires mais aussi pour dénoncer la casse sociale conduite par le gouvernement et le patronat (...) on se mobilise partout pour obtenir des augmentations de salaires parce que ce que l'on constate c'est que nos salaires s'effondrent face à l'inflation et surtout que, malheureusement, ils ne suivent pas les mêmes courbes que les salaires des patrons ou les dividendes des actionnaires", a-t-elle déploré.