La Barbie trisomique s'ajoute à la collection de poupées

BARBIE TRISOMIE 21. Le fabricant de jouets Mattel a développé une Barbie atteinte de trisomie 21 en partenariat avec une organisation spécialiste de l'anomalie génétique. La poupée sera commercialisée à partir de l'été 2023.

On la connaît élancée, fine et blonde... mais Barbie casse les codes depuis quelques années. Mattel, l'entreprise propriétaire de la célèbre poupée américaine, a dévoilé l'un des prochains modèles qui seront commercialisés à partir de l'été 2023 : une Barbie porteuse de trisomie 21. Issue de la collection des Barbies Fashionistas 2023, la poupée de plastique met la diversité à l'honneur avec des personnages aux silhouettes moins filiformes et aux physiques plus représentatifs de la réalité. "Notre but est de permettre à tous les enfants de se retrouver dans Barbie, mais aussi de les encourager à jouer avec des poupées qui ne leur ressemblent pas", a défendu dans un communiqué la responsable de la marque Barbie, Lisa McKnight.

Mattel commercialise une Barbie porteuse de Trisomie 21 © Mattel

Reprenant les caractéristiques physiques généralement présentes chez les personnes touchées par la trisomie 21 (aussi appelée syndrome de Down), la Barbie trisomique est plus petite que la plupart de ses amies en plastique. Elle a un visage légèrement plus rond, des oreilles plus petites, une arête nasale plate et des yeux amandes, mais conserve sa traditionnelle longue chevelure blonde. Comme toutes ses collègues, la Barbie porteuse de trisomie 21 peut compter sur des accessoires personnalisés : des orthèses tibiales qui permettent de soutenir les chevilles et les pieds de nombreux enfants trisomiques, un collier en forme de trois chromosomes - en référence à la particularité génétique de la maladie - et une robe printanière qui reprend les codes régulièrement utilisés dans les campagnes de sensibilisation à la trisomie 21.

Qu'est-ce que la Trisomie 21 ? La trisomie 21 est une anomalie génétique et plus précisément chromosomique due à la présence d'un chromosome supplémentaire sur la 21ème paire chromosomique sur les 23 que compte une cellule. Cette anomalie s'accompagne souvent de caractéristiques physiques : un corps plus petit, un tronc plus grand que le reste du corps, un visage rond, des yeux en amande, etc. La trisomie 21 entraîne surtout des troubles de la croissance et une déficience intellectuelle légère à modérée.

Trisomie 21, vitiligo, fauteuil roulant... Barbie se diversifie

La Barbie trisomique est la nouvelle étape dans la stratégie de diversification de la marque de poupées. Après avoir décliné la célèbre blonde selon 9 morphologies différentes, 35 couleurs et peau et plus de 90 coupes de cheveux depuis 2016, Mattel a décidé de pousser la représentativité de la poupée en la mettant en situation de handicap depuis 2021. Ces derniers mois, des Barbies atteintes de vitiligo, se déplaçant en fauteuil roulant ou portant une prothèse à la jambe ou des appareils auditifs ont vu le jour. C'est avec la même ambition que le fabricant de jouer a développé la Barbie porteuse du syndrome de Down en collaboration avec la National Down Syndrome Society (NDSS), l'organisation américaine dédiée aux personnes trisomiques. Un honneur pour la direction de l'organisme : "Cela signifie tellement pour notre communauté, qui pour la première fois, peut jouer avec une poupée Barbie qui lui ressemble. Cette Barbie nous rappelle qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la représentation. C'est un énorme pas en avant pour l'inclusion et un moment que nous célébrons."

En France, la Barbie trisomique a trouvé son ambassadrice : Éléonore Laloux elle-même touchée par l'anomalie génétique. C'est avec fierté que cette Française et première personne trisomique à s'être présentée aux élections municipales, lors du scrutin de 2020, s'affiche aux côtés de la nouvelle poupée qui a un rôle à jouer dans la sensibilisation à la trisomie 21. "C'est formidable que cette Barbie ait trouvé sa place dans la gamme, tout comme j'ai trouvé ma place dans la société. Je veux partager mon expérience et montrer au monde que l'on peut vivre heureux avec une trisomie 21", se réjouit la conseillère municipale dans le communiqué de Mattel. Et d'insister : "Le plus important est que les parents voient cette poupée et gardent espoir".