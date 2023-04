Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 26 avril 2023 [EN LIGNE]

LOTO. Les résultats de ce tirage du Loto sont désormais disponibles. Alors, avez-vous gagné les 18 millions d'euros mis en jeu par la FDJ ?

[Mis à jour le 26 avril 2023 à 21h53] Les résultats du tirage Loto de ce mercredi 26 avril sont tombés… et il y a un heureux vainqueur du jackpot de 18 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux (FDJ). Pour remporter la cagnotte, il vous fallait trouver les cinq bons numéros, ainsi que le numéro chance. Même si un gagnant au rang 1 est recensé, vous avez peut-être remporté une certaine somme, vérifiez bien votre ticket. Quoi qu'il en soit, la cagnotte mise en jeu par la FDJ redescendra à 2 millions d'euros, le jackpot minimal. Il sera à gagner lors du prochain tirage, le samedi 29 avril.

Les résultats du numéro Joker+, l'option second tirage, et les codes gagnants de la FDJ sont également disponibles ci-dessous :

Tirage du 26/04/2023 3 - 11 - 14 - 18 - 24 Chance : 10

Joker+ 8 943 880

Option 2nd tirage : 14 - 17 - 24 - 46 - 49

10 codes gagnants : D 2488 5588 - D 6023 4671 - G 8054 5870 - H 8000 8989 - K 4571 5142 - K 7314 2676 - L 0888 9109 - P 7374 2456 - T 8483 8396 - W 4453 3418

Si vous vouliez tenter de remporter le jackpot du soir, il fallait d'abord participer au tirage. Ainsi, il suffisait de se rendre chez votre buraliste et d'acheter une grille. Sur celle-ci, vous choisissiez six numéros : les cinq premiers entre 1 et 49, et le dernier, qui est le numéro chance, à sélectionner entre 1 et 10. Si vous ne pouviez pas vous déplacer, il était également possible de jouer en ligne, sur Internet ou sur l'application FDJ (disponible sur Android et IOS). Cependant, il faut être obligatoirement majeur pour jouer au Loto, une pièce d'identité peut vous être demandée.

Aussi, il fallait avoir "un peu" de chance. En effet, vous aviez 1 906 884 manières possibles de cocher les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance, il fallait choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous aviez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouviez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille. À ce moment-là, vous étiez un gagnant du rang 2 et vous avez une chance sur 2 118 760 d'y parvenir. Moins vous trouviez de numéros exacts, et plus votre gain est faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.