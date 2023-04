Dieudonné - Lalanne : le contenu de leur spectacle au Zénith communiqué en avance

Dieudonné et Francis Lalanne devraient donner un spectacle en septembre à Paris. Devant le risque d'interdiction qui pèse, le duo anticipe.

Le duo est improbable. Pourtant, il pourrait bien se retrouver sur une scène devant des milliers de personnes. Dieudonné et Francis Lalanne pourraient apparaître ensemble au Zénith de Paris lors d'un spectacle inédit, le jeudi 14 septembre 2023. Une "rencontre entre deux monstres sacrés, l'un de l'humour l'autre de la poésie", selon la présentation mise en ligne sur le site de la salle de spectacle. Côté scénario, "Francis dans le rôle du "Joker", le clown triste et désabusé confronté à la folie ordinaire des personnages interprétés par Dieudonné." Mais l'annonce de cette date a suscité de vives réactions.

Il faut dire que Dieudonné est une personnalité particulièrement clivante, multi-condamné pour injures publiques et antisémites, diffamation, provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse, contestation de crimes contre l'humanité ou encore apologie du terrorisme. De son côté, Francis Lalanne avait pris des positions opposées à la vaccination contre le Covid-19 durant la pandémie, non sans s'attirer des foudres.

Une interdiction anticipée

Alors que l'organisations de ce spectacle a entraîné un important remous, Dieudonné a anticipé une éventuelle censure. L'humoriste a déjà vu l'une de ses dates être annulée sur décision préfectorale, au dernier moment. Cette fois, l'annonce du spectacle a été faite à l'avance pour tenter de contrer les éventuels interdits. "M. M'Bala M'Bala a toujours été dans une position défensive, maintenant, c'est l'inverse. Les interdictions de dernière minute de la Préfecture de Police seront nettoyées en amont", a expliqué son avocat, Me Emmanuel Ludot, à Actu Paris.

Auprès du Parisien, il détaille sa stratégie : "Avant, il (Dieudonné, ndlr) réservait des salles, il y avait un arrêté et une interdiction au dernier moment, deux heures avant le spectacle… Il était en position défensive. Maintenant, nous passons à l'offensive. Cette programmation en septembre était calculée pour qu'on en parle, que la préfecture soit contrainte de s'en saisir, qu'elle prenne un arrêté et que nous puissions l'attaquer rapidement. Les enjeux financiers sont ici plus importants que dans une petite salle de village. Il faut que les choses soient réglées avant l'été." Le conseil du quinquagénaire prévoit donc que le spectacle de son client soit empêché mais prépare déjà la contre-attaque.

Le texte du spectacle communiqué à l'avance

Pour cela, Dieudonné et Francis Lalanne vont brandir un argument de poids auprès des autorités : "Le texte de La Cage aux fous fera l'objet d'un copyright et sera notifié par voie d'huissier à Laurent Nuñez [le Préfet de Police de Paris]" avant le spectacle, annonce-t-il à Actu Paris, afin que les pouvoirs publics puissent en prendre connaissance et pour "écarter tout risque d'argument d'incitation à la haine raciale", est-il précisé au Parisien.

Dans les arcannes de la préfecture de police, le texte que pourraient donc reprendre le duo devant près de 7000 personnes maximum (la capacité totale du Zenith est de 6800 places) sera donc connu au préalable. Avec un risque de fuite avant le spectacle ?