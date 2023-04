Météo des forêts : comment peut-elle prévenir les incendies ?

METEO FORETS. A partir du 1er juin 2023, la météo des forêts pourra prévenir des risques de départ de feu pour chaque département français. Comment cet outil fonctionne ?

"72.000 hectares dont 60.000 hectares de forêts sont partis en fumée" durant l'année 2022 en France. Un bilan catastrophique aggravé par la sécheresse qui devrait se poursuivre, et peut-être s'amplifier, pour l'été 2023. Impensable pour le gouvernement de voir à nouveau autant de surfaces emportées par les flammes et une solution de prévention a été présentée le 25 avril par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu : la météo des forêts. Promis en octobre dernier après les incendies qui avaient ravagé des dizaines de milliers d'hectares en Gironde, sur le pourtour méditerranéen et même en Bretagne, ce nouvel outil disponible à partir du 1er juin doit permettre de "prévenir, anticiper et informer" sur les risques des feux de forêts.

Comment va fonctionner la météo des forêts ?

Chaque jour, à compter du 1er juin 2023 et au moins jusqu'à la fin du mois de septembre, la météo des forêts précisera département par département le degré de risque d'incendie. Grâce à système d'échelle et un code couleur bien connu, les Français pourront en un coup d'œil savoir si leur région est sujette aux départs de feu. Quatre niveaux d'alerte sont prévus :

Vert : risque faible quand "les conditions météorologiques prévues et les dernières précipitations atténuent le risque de départ et de propagation de feux de forêt".

Jaune : risque modéré

Orange : risque élevé

Rouge : risque très élevé "comparativement aux normales estivales".

Ces alertes pourraient s'accompagner de certaines mesures préventives ou de messages pour adopter des comportements adaptés à la situation. "Plus il fait chaud, plus il fait sec, plus le risque d'incendie est élevé. On définit des seuils de risque, qui sont à la fois en intensité et en couverture géographique. [Le niveau d'alerte] doit déjà être un premier signal d'alerte sur le fait de bien prendre les précautions qui s'imposent", a détaillé Virginie Schwarz, la présidente directrice générale de Météo France en conférence de presse. A noter que si une alerte concerne tout un département, certaines subtilités pourront être prises en compte a précisé la patronne de l'institut météorologique : "Par exemple, quand on va être en jaune, cela veut dire que globalement sur le département on ne va pas avoir des conditions très défavorables, mais qu'on pourra déjà avoir localement des situations problématiques ou à risque".

Comment le niveau d'alerte est-il défini ?

La météo des forêts est née de la collaboration entre Météo France et l'Organisation nationale des forêts (ONF). Valables pour deux jours, les prévisions publiées quotidiennement seront établies selon des données météorologiques telles que la température, la force des vents ou l'hygrométrie associées aux observations de l'ONF sur la sécheresse de la végétation et des sols. Elles permettront d'évaluer la propension du feu à démarrer et à se propager.

La météo des forêts associée à d'autres mesures préventives

La météo des forêts est prévue pour s'appliquer à tout le territoire français, mais localement d'autres outils pourraient venir en renfort pour prévenir davantage et plus précisément les risques d'incendie. C'est le cas de la météo des feux de forêt dont disposent déjà les pompiers et les autorités. Ce service qui concerne pour l'heure 15 départements doit s'étendre à 34 territoires cet été, puis à 55 pour l'année 2024, a anticipé Virginie Schwarz.

Enfin, en plus de ces cartes fournies par Météo France, les maires auront accès à des cartes satellites pour délimiter avec plus de précisions les zones à risque dans leur commune, d'après les précisions de BFMTV.