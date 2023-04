Certains consommateurs font déjà des provisions d'huile d'olive. Ce qu'ils savent et que vous ignorez

La sécheresse en Espagne et en Italie devrait avoir des conséquences néfastes sur la production d'huile d'olives en Europe. Une pénurie est à redouter.

C'est une sacrée mauvaise nouvelle pour les foyers français, encore davantage pour ceux qui ne peuvent s'en passer au quotidien : l'huile d'olives devrait très rapidement être un produit plus rare en Europe. Le risque de pénurie partielle ou importante à moyen terme est très sérieux, la production est déjà considérablement impactée en Espagne cette année : comme l'a noté l'économiste François Lenglet sur RTL le 25 avril, la récolte espagnole a été divisée par deux sur l'année qui vient de s'écouler à cause de la chaleur. Or, le pays fournit près de 40% de la production mondiale d'huile d'olives. Et la sécheresse qui a débuté ces derniers jours devrait crisper encore davantage la situation.

Il faut donc s'attendre à ce que le prix de l'huile d'olives augmente considérablement. Les consommateurs ont sans doute déjà observé une flambée des prix : 60% depuis le mois de juin sur le kilo d'olives, 40% sur le litre d'huiles, et ce n'est pas fini. L'Italie aussi connaît des chaleurs inhabituelles depuis plusieurs semaines, sa production doit aussi être revue à la baisse. En France, la production est marginale, et se concentre sur un marché haut de gamme.

Selon François Lenglet, qui s'appuie sur des chiffres de confrères, il faut s'attendre à une nouvelle hausse de 30% des tarifs actuels sur les huiles d'olives les plus accessibles provenant d'Espagne. Il faut aussi s'attendre à quelques ajustements du marché, qui pourrait mettre en place de nouveau circuits d'approvisionnement privilégiant l'huile produite en Grèce. Mais cela ne suffira pas à empêcher que les prix grimpent.