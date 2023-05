Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 1er mai 2023, 3 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto fera-t-il de vous une personne riche, voire millionnaire ? Les résultats sont à retrouver à partir de 21 heures dans notre papier.

Alors que la France était divisée en deux ce lundi 1er mai 2023, les uns profitant de leur jour férié pour se reposer, voir des amis, de la famille, faire leur jardin, les autres battant le pavé aux quatre coins du pays pour faire entendre leur colère après l'entrée en vigueur de la très contestée réforme des retraites, l'un des participants du tirage Loto va-t-il pouvoir envisager de justement prendre sa retraite un peu plus tôt que prévu ? La Française des jeux, FDJ pour les intimes, propose pas moins de trois millions d'euros ce lundi. Pas assez pour tout plaquer si vous êtes en début de carrière, mais suffisant pour racheter quelques trimestres en fin de carrière et s'envoler dès mardi vers une destination qui vous fait rêver.

Pour rappel, le tirage du Loto a lieu trois fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis. La grille de cinq chiffres et un numéro Chance est vendue 2,20 euros. Généralement, les résultats Loto sont annoncés sur TF1 juste après le JT du 20 Heures. Dans la foulée, ils sont, bien entendu, mis à disposition sur le site de la Française des jeux ainsi que sur Linternaute.com. Si vous ne parvenez pas à cocher les bons chiffres de la combinaison gagnante, lorsque vous consultez le résultat Loto, pensez bien à vérifier également les codes LOTO qui permettent à 10 joueurs de remporter 20 000 euros, en parallèle du gros jackpot. Faute de victoire, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance pour les tirages du Loto suivant.