Résultat Euromillions (FDJ) : un tirage à 141 millions d'euros ce mardi 2 mai 2023

RESULTATS EUROMILLIONS. Ce soir sera-t-il le grand soir ? Celui de votre victoire au tirage Euromillions ? Les résultats donneront le verdict vers 21h30.

[Mis à jour le 2 mai 2023 à 19h06] Avec 141 millions d'euros en jeu ce mardi 2 mai 2023 au tirage Euromillions, difficile de ne pas être tenté. Depuis le 24 mars dernier, personne n'est parvenu à trouver le résultat Euromillions. Conséquence : la cagnotte ne cesse de grossir, inlassablement, laissant espérer un gain de plus en plus colossal aux participants des tirages Euromillions qui se succèdent chaque mardi et vendredi. Alors, ce 2 mai marquera-t-il la fin de cette spectaculaire ascension du montant du jackpot ? La combinaison gagnante sera dévoilée sur les coups de 21h30 environ. Avant cela, un tirage permettra de connaître le code My Million du jour.

Pour jouer, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur le site fdj.fr ou directement dans un point de vente agréé. Le plus dur est de savoir quels chiffres cocher sur sa grille. Une fois la grille validée, qui coûte 2,50 euros, ne reste plus qu'à patienter en rêvant de ce que vous pourriez faire avec une telle fortune. Acheter un château et un titre de noblesse ? Ou plutôt une île paradisiaque perdue dans l'océan Pacifique pour enfin pouvoir faire la fête sans gêner personne jusqu'au bout de la nuit ? Et pourquoi pas simplement refaire votre cuisine ? Après tout, parfois il ne s'agit pas de grand-chose…

En manque d'inspiration pour cocher votre grille ? Sachez qu'il existe plusieurs options pour vous aider. La première, faire un flash. En un clic sur le site de la FDJ, il est possible de générer une grille préremplie. À vous ensuite de la valider ou de réitérer l'opération si les chiffres sortis ne vous inspirent pas confiance. Autre solution, parier encore et toujours la même combinaison composée de vos chiffres préférés. Les dates de naissance de vos enfants, parents, grands-parents ou meilleur ami, le numéro de votre joueur favori, ou encore, pourquoi pas, les chiffres de votre plaque d'immatriculation. Les sources d'inspiration ne manquent pas. Enfin, vous pouvez également regarder les chiffres les plus ou les moins sortis ces derniers temps pour déterminer ceux qui ont le plus de chance, selon vous, de sortir. Les statistiques sont disponibles sur le site de la FDJ.