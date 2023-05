Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 5 mai 2023 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les résultats du tirage de l'Euromillions du vendredi 5 mai 2023, sont tombés. La cagnotte de plus de 158 millions d'euros a été remportée. Découvrez les résultats de l'Euromillions.

[Mis à jour le 5 mai 2023 à 22h24] Le tirage de l'Euromillions du vendredi 5 mai 2023 a fait plusieurs gagnants. Les plus de 158 millions d'euros, mis en jeu par la FDJ et par ses homologues européens, ont été remportés par trois joueurs européens, dont un Français. Les gagnants se partagent ainsi les plus de 158 millions d'euros. Avec leur nouveau magot, ils peuvent changer de vie, investir dans l'immobilier ou s'acheter la voiture la plus chère du monde, la Rolls Royce Boat Tail, qui coûte 23 millions d'euros. Avec une telle somme, il est aussi possible de voyager sur Mars, plusieurs fois, puisque, selon Elon Musk, un trajet en fusée vers la planète rouge ne coûte "que" 500 000 dollars, soit environ 453 000 euros. Découvrez les résultats du tirage de l'Euromillions et soyez vigilants, parfois quelques numéros suffisent pour remporter de l'argent.

Tirage du 05/05/2023 3 - 8 - 18 - 34 - 49 Etoiles : 3 - 7

MyMillion :SR 029 2197

Vous aviez une chance sur 139 millions de devenir millionnaire. Il fallait en effet cocher les cinq bons numéros parmi les 50 disponibles, mais aussi sélectionner deux numéros étoiles parmi les 12 proposés. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouviez jouer plusieurs grilles. Vous augmentiez par ailleurs la probabilité de trouver le bon code Mymillion. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est automatiquement fourni avec une grille de l'Euromillions. Une fois le tirage effectué, l'un des codes du jour est sélectionné, donnant la possibilité de remporter un million d'euros.

Le plus gros gain de l'Euromillions a été remporté au Royaume-Uni, le 19 juillet 2022. Le gagnant a empoché la somme de 230 millions d'euros, la plus importante jamais mise en jeu pour l'Euromillions. Le 15 octobre 2022, une Française a remporté un autre jackpot impressionnant de 220 millions d'euros. Il s'agissait de la plus grosse somme gagnée par un Français. Si vous souhaitez tenter votre chance, rendez-vous chez un buraliste afin de remplir une grille. Vous pouvez aussi jouer en ligne ou avec l'application fdj.fr. Cependant, il faut obligatoirement être majeur pour participer à un jeu d'argent. Le tirage de l'Euromillions a lieu tous les mardis et les vendredis.