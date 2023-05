Voici le revenu dont vous avez besoin pour faire partie des classes inférieures, moyennes et supérieures

Vous êtes-vous déjà demandé si vous faites partie des classes populaires, moyennes ou aisées ? Cette question cruciale est souvent laissée sans réponse précise. Pourtant des données existent.

Pour déterminer à quelle catégorie sociale on appartient, il faut d'abord fixer des seuils de revenus. L'observatoire des inégalités à commencé par le seuil de pauvreté, qui correspond à la moitié du revenu médian c'est à dire le revenu en-dessous duquel se situe 50% de la population et au-dessus duquel se place aussi 50% de la population. Les catégories populaires regroupent toutes les personnes dont les revenus se situent dans les 30 % les plus bas. Les classes moyennes se trouvent entre ces 30 % et les 20 % les plus riches, que nous appelons " classes aisées ". Le seuil de richesse est fixé au double du revenu médian. Voila pour la théorie.

En pratique, vous trouverez dans le tableau ci-dessous tous ces calculs et vous pourrez vous situer. Il est important de noter que le niveau de revenu nécessaire pour être considéré riche ou pauvre varie en fonction de la composition de la famille. L'observatoire des inégalités a donc établi des seuils pour différents types de ménages, en tenant compte de la taille de la famille.

Voici quelques exemples pour vous aider à vous situer :

Pour une personne seule, elle est considérée comme pauvre si son revenu disponible est inférieur à 940 euros par mois. Jusqu'à 1 500 euros, elle appartient aux classes populaires et entre 1 500 et 2 700 euros aux classes moyennes. Elle est qualifiée d'aisée au-delà de 2 700 euros et de riche au-dessus de 3 800 euros par mois.

Pour un couple sans enfant, le seuil de pauvreté se situe à 1 411 euros par mois. Ces couples appartiennent aux classes moyennes s'ils disposent de revenus compris entre 2 200 euros et 4 000 euros. Ils sont riches au-dessus de 5 600 euros.

Pour un couple avec deux enfants de plus de 14 ans, ils sont classés comme pauvres si leurs revenus sont inférieurs à 2 350 euros mensuels, comme classes moyennes entre 3 738 et 6 700 euros et comme riches au-delà de 9 400 euros.

Nous espérons que ces informations vous aideront à mieux comprendre où vous vous situez sur l'échelle des revenus. N'oubliez pas que ces seuils sont basés sur les données de l'Insee pour 2020, les dernières disponibles, et peuvent varier avec le temps.