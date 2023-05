Canicule, orages, sécheresse ? Voici à quoi va ressembler la météo de votre été

Le mois d'août est encore un peu loin dans le calendrier pour les météorologues et ses estimations devront d'autant plus être affinées. On peut déjà émettre l'hypothèse cependant, si l'on se fie aux prévisions saisonnières de Météo Consult, que les basses pressions seront davantage remontées sur la France, avec à la clé peut-être plus de précipitations sur le pays : la pluviométrie d'août est estimée à +20% au-dessus des moyennes de saison. Cela pourrait se matérialiser sous forme de pluie ou d'orages (difficile de savoir pour l'heure si ce sera l'un ou l'autre), avec un ressenti différent : "les orages sont brutaux, les pluies plus régulières et à l'origine d'un temps plus maussade pour les vacanciers" explicite Régis Crépet, de la Chaîne Météo.