Incendies en France : quels sont départements les plus à risque cet été ?

Alors que l'été s'installe avec ses chaleurs, le risque d'incendie revient partout en France. Quels sont les départements les plus concernés ?

Le souvenir des incendies qui ont frappé la Gironde à l'été 2022 sont encore dans toutes les têtes. Cette année, la France espère ne pas revivre de tels évènements et le gouvernement a annoncé, au cours du printemps, déployer plusieurs moyens pour tenter d'endiguer plus rapidement les feux qui se déclarent et éviter de nouveaux sinistres. Un volet a été consacré à la prévention et à l'anticipation d'éventuels incendies. Ainsi, une carte sur les risques dans chaque département est établie, jour par jour, en fonction de divers paramètres météorologiques (température, pluie, force du vent, humidité de l'air) mais aussi selon l'état de sécheresse de la végétation. Elle permet d'avoir une vue sur les deux jours à venir.

Cependant, il ne s'agit pas prévision mais d'informer sur les risques. Quatre niveaux d'alerte sont établis : faible (vert), modéré (jaune), élevé (orange), très élevé (rouge). Cela ne présage en rien d'un déclenchement d'incendie à venir mais donne des éléments sur la situation de la végétation dans chaque département.

A ce stade, un danger "modéré" est relevé dans plusieurs département :

Var

Bouches-du-Rhône

Aude

Val-d'Oise

Yvelines

Essonne

Moselle

Meurthe-et-Moselle

Dans ces départements, "les conditions météorologiques n'aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales", indique Météo-France, mais "le risque de feux peut être localement élevé.

quel dispositif de prévention et d'intervention face aux feux de forêts ?

Des mesures obligatoires et facilitées pour l'entretien préventif des forêts au renforcement de la coopération entre les milieux agricoles et sylvestres, en passant par des projets de reconstruction adaptés, les forêts françaises vont être mieux protégées face aux départs de feu. Le texte législatif vient en renfort de mesures déjà annoncées telles que le "réarmement puissant" des sapeurs-pompiers, promis par Emmanuel Macron en octobre dernier : plus d'appareils bombardiers et d'engins terrestres disponibles, 180 millions d'euros alloués aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ou encore l'augmentation de la flotte de Canadairs français à 16 avions d'ici la fin du mandat. Quelles mesures concrètes vont être mises en place ? Cela permettra-t-il de réduire les pertes d'hectares de forêt ?

Les départements à risque d'incendie mieux identifiés

Le risque d'incendie n'est plus cantonné à la partie méridionale du pays, les feux observés au Finistère à l'été 2022 l'ont prouvé. La première étape pour mieux protéger les forêts est donc de mettre fin à "l'hétérogène préparation des territoires au risque d'incendie" selon la députée LREM girondine et rapporteure de la proposition de loi, Sophie Panonacle. Les moyens d'intervention doivent pouvoir être mobilisés sur tout le territoire et non plus être concentrés uniquement sur la moitié sud de la France. Les textes de loi doivent également en finir avec cette distinction des territoires. La proposition législative prévoit ainsi que les zones et départements à risques d'incendie soient "définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile".

L'entretien des forêts facilité et plus contrôlé

"La stratégie française de gestion des incendies repose sur deux piliers : un travail de prévention afin de limiter les départs de feu, et une lutte immédiate et massive contre les feux naissants", écrit Sophie Panonacle en avant-propos de la proposition de loi. Laquelle prévoit plusieurs mesures censées faciliter l'entretien préventif des forêts ou contraindre les propriétaires forestiers à entretenir leur terrain.

Les plans de prévention de risque. Des documents permettent au niveau administratif d'établir les politiques de prévention pour les feux de forêts : les plans de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRif). Mais ces plans obligatoires dans les zones jugées à risques sont longs à dresser et encore insuffisamment nombreux. Le Parlement prévoit de faire faciliter l'élaboration de ses documents. Il en va de même pour les documents de gestion durable (DGD) qui permettent de mieux entretenir la forêt et de "prévenir efficacement le risque incendie" selon le député d'Eure-et-Loir Luc Lamirault, co-rapporteur du texte. Ces DGD pourraient devenir obligatoires dès la possession d'un terrain de 20 hectares (contre 25 aujourd'hui) et les propriétaires forestiers pourraient être mieux accompagnés sur la mise en œuvre des politiques de gestion.

Des documents permettent au niveau administratif d'établir les politiques de prévention pour les feux de forêts : les plans de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRif). Mais ces plans obligatoires dans les zones jugées à risques sont longs à dresser et encore insuffisamment nombreux. Le Parlement prévoit de faire faciliter l'élaboration de ses documents. Il en va de même pour les documents de gestion durable (DGD) qui permettent de mieux entretenir la forêt et de "prévenir efficacement le risque incendie" selon le député d'Eure-et-Loir Luc Lamirault, co-rapporteur du texte. Ces DGD pourraient devenir obligatoires dès la possession d'un terrain de 20 hectares (contre 25 aujourd'hui) et les propriétaires forestiers pourraient être mieux accompagnés sur la mise en œuvre des politiques de gestion. Le débroussaillement. C'est une des principales mesures d'entretien et "la plus efficace contre la propagation des incendies", insiste Sophie Panonacle. Les obligations légales de débroussaillement (OLD) déjà en place pourraient donc être renforcées avec la permission de débroussailler sans qu'une autorisation préalable ne soit nécessaire (exception faite pour les arbres de hautes tiges), le rappel de la responsabilité d'un propriétaire d'évacuer les coupes des rémanents et les branchages et la possibilité de devoir débroussailler sur une profondeur de 100 mètres au lieu de 50. Pour encourager davantage au respect des OLD, la sanction financière encourue par les propriétaires de forêts pourrait être revue à la hausse, de même que les mesures de contrôle par les collectivités.

Les mesures du monde agricole. Forêts et surfaces agricoles sont souvent limitrophes et "la déprise agricole [qui] limite l'entretien des territoires, les coupures de végétation et le cloisonnement forestier, favorise la propagation des incendies. À l'inverse, des terres agricoles dynamiques et bien entretenues constituent un atout majeur de prévention du risque", souligne Luc Lamirault. Les exploitants agricoles qui se sont souvent mobilisés aux côtés des sapeurs-pompiers lors des déclenchements de "méga feux" devraient être invités à poursuivre les efforts avec l'entretien de leurs terres, la suspension de certains travaux en période de risque contre des indemnités ou encore avec une exemption incitative du versement de l'indemnité compensatrice de défrichement.

Forêts et surfaces agricoles sont souvent limitrophes et "la déprise agricole [qui] limite l'entretien des territoires, les coupures de végétation et le cloisonnement forestier, favorise la propagation des incendies. À l'inverse, des terres agricoles dynamiques et bien entretenues constituent un atout majeur de prévention du risque", souligne Luc Lamirault. Les exploitants agricoles qui se sont souvent mobilisés aux côtés des sapeurs-pompiers lors des déclenchements de "méga feux" devraient être invités à poursuivre les efforts avec l'entretien de leurs terres, la suspension de certains travaux en période de risque contre des indemnités ou encore avec une exemption incitative du versement de l'indemnité compensatrice de défrichement. La vigilance des citoyens. Un autre genre d'action préventive devrait être renforcé : celle à destination des citoyens. "Neuf départs de feu sur dix sont d'origine humaine et l'on estime que la moitié d'entre eux est due à des imprudences ou des comportements dangereux", rappelle Anthony Brosse, député du Loiret et membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. La proposition de loi anticipe une "journée nationale de la résilience" pour sensibiliser les Français face aux risques d'incendie et prévoit d'inscrire dans la loi une interdiction de fumer "dans les bois et forêts […] et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces bois et de ces forêts pendant les périodes à risque".

Les sapeurs-pompiers mieux équipés pour lutter contre les incendies

Les mesures préventives doivent considérablement réduire les risques d'incendie ou, le cas échéant, la propagation des flammes et l'apparition de méga feux, mais il est naïf de croire qu'elles suffiront à éviter tous les départs de feu. Les interventions des sapeurs-pompiers seront alors, comme aujourd'hui, la seule solution. Ces soldats du feu devraient logiquement se voir allouer plus de moyens. "Le ministre de l'Intérieur s'est récemment engagé à mettre à disposition, dès cet été, davantage d'appareils bombardiers d'eau" en plus de débloquer "180 millions d'euros aux SDIS [qui] permettront l'achat de 1 100 engins de lutte contre le feu", note la députée Sophie Panonacle dans la proposition de loi.

Sur le plus long terme, Emmanuel Macron a promis en octobre 2022 d'agrandir la flotte de Canadairs français à 16 avions, contre 12 aujourd'hui, d'ici la fin de son second mandat. En plus de recevoir du renfort, les véhicules déjà disponibles devraient être remplacés.

Les élus ne se sont pas avancés sur les moyens alloués aux sapeurs-pompiers, mais ils ont pensé une mesure qui pourrait faire économiser des "dizaines de millions d'euros" chaque année d'après les calculs d'Eric Pauget, député des Alpes-Maritimes et membre de la commission des lois. Une somme qui pourrait servir à compléter la flotte des pompiers. Comment ? Par l'exonération de l'accise - ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) - sur l'essence et le gazole pour l'ensemble des véhicules des SDIS.

Les forêts reconstruites en fonction du réchauffement climatique

Pour les pertes déjà enregistrées lors des derniers grands incendies et pour celles que ni les mesures préventives, ni l'intervention des pompiers ne pourront sauver, des solutions doivent également être trouvées. Les hectares partis en fumée pourront être reboisés, mais de manière "adaptée à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique" d'après l'article 35 de la proposition de loi, c'est-à-dire avec des essences de bois adéquates et selon les modalités qui seront définies par des décrets des autorités compétentes. Le reboisement devrait aussi "permettre le maintien de zones pare‑feu et d'appui à la lutte d'une largeur définie par les autorités".