Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 20 mai 2023 [EN LIGNE]

LOTO. Les résultats du tirage Loto du samedi 20 mai 2023 sont désormais disponibles. Avez-vous gagné les 3 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux ?

[Mis à jour le 20 mai 2023 à 21h30] Les résultats du tirage Loto de ce samedi 20 mai sont tombés… êtes-vous l'heureux gagnant du jackpot de 3 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux. Pour remporter la cagnotte, il vous fallait trouver les cinq bons numéros, ainsi que le numéro chance. Vous avez peut-être remporté une certaine somme, vérifiez bien votre ticket. Quoi qu'il en soit, le prochain tirage aura lieu le lundi 22 mai.

Les résultats du numéro Joker+, l'option second tirage, et les codes gagnants de la FDJ sont également disponibles ci-dessous :

Tirage du 20/05/2023 - - - - Chance :

Joker+

Option 2nd tirage : - - - -

10 codes gagnants : - - - - - - - - -

Lors d'un tirage du Loto, il est possible de jouer le soir même jusqu'à 20h15. Pour participer, vous pouviez vous rendre sur le site fdj.fr, l'application officielle, ou dans un point de vente agréé par la FDJ. Attention : il faut être majeur afin de pouvoir participer, et une carte d'identité pourra vous être demandée. Vous aviez 1 906 884 manières de cocher les cinq cases de votre grille de Loto. C'est sans compter le numéro chance, qu'il fallait choisir parmi dix propositions. En le prenant en compte, vous aviez ainsi une chance sur 19 068 840 d'avoir le ticket gagnant.

Savez-vous quel est le plus important gain remporté au Loto en France ? Un joueur a remporté, samedi 4 décembre 2021, plus de 30 millions d'euros. C'est la somme la plus importante jamais gagnée depuis le lancement du jeu en 1976, selon la Française des Jeux (FDJ). Après 28 tirages consécutifs sans gagnant, le jackpot avait été remporté par un habitant en Ille-et-Vilaine.