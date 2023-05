Grève chez Vertbaudet : violences, manifestations… Jusqu'où peut aller le mouvement social ?

80 salariés font le piquer de grève devant l'un des entrepôt de Vertbaudet, dans le Nord, depuis la fin du mois de mars. Le mouvement social déjà émaillé de violences semble se durcir avec le soutien qu'apportent les politiques de gauche aux grévistes.

Le piquet de grève dure depuis plus de deux mois devant les locaux de l'entreprise Vertbaudet, dans le Nord. Et la tension monte entre les 80 grévistes et la marque qui est une référence dans le secteur du textile pour enfant. Depuis le 20 mars, les salariées en colère se relaient devant l'entrepôt Vertbaudet de Marquette-lez-Lille, ou ailleurs lorsqu'elles sont délogées par les forces de l'ordre sur demande des autorités et des patrons de l'entreprise. Au fil de la lutte, des politiques, des syndicalistes et d'autres personnalités sont venus en soutien aux grévistes. Lundi 22 mai 2023, ils étaient 300 à avoir rejoint les salariés devant le siège social de Vertbaudet à Tourcoing pour une manifestation organisée par la CGT.

Le syndicat représentatif de 17% des salariés de l'entreprise de vêtements mène la lutte sociale et sa secrétaire générale, Sophie Binet, a pris la parole pour défendre les intérêts et les revendications des grévistes le 22 mai. Une prise de position confirmée dans une tribune publiée dans Le Monde et signée par une centaine de personnalités issues de la politique, du monde syndical ou du monde du spectacle. Les salariés grévistes de Vertbaudet ont aussi reçu le soutien public des forces de la gauche, les insoumis en tête avec les élus locaux comme François Ruffin ou Adrien Quatennens, mais aussi d'autres politiques à l'instar du communiste Fabien Roussel. Jean-Luc Mélenchon, maître à penser de La France insoumise a également dénoncé toutes les "violences policières contre les travailleurs" dans ce mouvement qu'il a qualifié d'"exemplaire". Tous ces soutiens espèrent voir le mouvement social durer malgré des "tentatives d'intimidation" des patrons de l'entreprise et la pression des forces de l'ordre. "Il s'agit d'une lutte symbolique et nous soutiendrons les grévistes jusqu'à ce qu'elles obtiennent satisfaction", écrivent les signataires de la tribune.

Pourquoi les salariées de Vertbaudet font-elles grève ?

La masse salariale de Vertbaudet et plus particulièrement celle qui travaille dans les entrepôts d'acheminement comme celui de Marquette-lez-Lille (Nord) est majoritairement composée de femmes. Ce sont donc, pour l'essentiel, des travailleuses qui suivent le mouvement de grève. Environ 80 salariées sur les 400 employés de l'entrepôt sont mobilisées depuis le 20 mars. Un mouvement social qui se veut une réponse à l'accord signé entre les syndicats majoritaires (FO et CFTC) et le patronat lors des négociations annuelles obligatoires (NAO) qui ont abouti à… 0% d'augmentation salariale pour les employées déjà payées au Smic, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise.

Les NAO ont écarté toutes augmentations et ont proposé une prime du partage de la valeur de 650€ et une hausse de 115€ des primes repas. Insuffisant selon les salariés qui subissent l'inflation de plein fouet.

Que demandent les salariés grévistes de Vertbaudet ?

Les grévistes demandent la révision de l'accord conclu lors des NAO pour y inscrire une augmentation salariale d'un moins 150€ pour tous les employés. L'embauche d'intérimaires figure aussi dans la liste de leurs revendications. Mais l'entreprise est restée sourde aux exigences salariales des grévistes et s'est défendue en anticipant une revalorisation du Smic selon Chloé Lebas, doctorante en science politique à l'Université de Lille, interrogée par France Culture.

La grèves chez Vertbaudet émaillée de violences

Si le mouvement de grève est remarquable par sa durée, ce sont surtout les violences qui ont été perpétrées lors des manifestations ou à l'égard des grévistes qui ont retenu l'attention. A plusieurs reprises la mobilisation des grévistes a été écourtée par la venue des forces de l'ordre soit ordonnée par la préfecture, soit après le signalement émis par l'entreprise. Mais les violences sont montées d'un cran à la mi-mai lorsque les forces de l'ordre ont délogé le piquet de grève et que leur passage a conduit une gréviste à l'hôpital avec quatre jours d'interruption temporaire de travail selon la CGT.

Le 16 mai, la lutte sociale a suivi un gréviste et délégué CGT de Vertbaudet chez lui. L'homme a été agressé devant son domicile par plusieurs hommes qui se sont présentés comme des "policiers en civil" et a été "copieusement gazé et frappé" d'après la description du syndicat. Mis au courant de ces faits de violences inédits, le parquet de Lille a ouvert une enquête pour retrouver les agresseurs.