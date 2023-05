Carène Mezino : une infirmière "pleine de vie", des proches émus lui rendent hommage

Carène Mezino est décédée suite à l'agression qu'elle a subie au CHU de Reims, lundi 22 mai. Collègues et proches ont accepté de parler d'elle dans les médias.

"Carène Mezino a passé sa vie au service des autres", voici comment la directrice générale du CHU de Reims a décrit cette infirmière , mortellement agressée à coups de couteau le 22 mai 2023, lors d'un hommage, marqué par une minute de silence, ce mardi.

Cette femme de 37 ans n'a pas survécu à ses blessures malgré tous les efforts des médecins. Carène Mezino, née Thibaut, était mariée. Elle est née à Champlat-et-Boujacourt, un bourg de moins de 200 habitants dans la Marne. Ses parents étaient agriculteurs. Son père est décédé il y a trois ans, selon La Voix du Nord et son frère a repris l'exploitation familiale.

"On n'aurait jamais pu imaginer ça, pas comme ça", selon le maire de son village d'enfance

Laurent Couvreur, maire de Champlat-et-Boujacourt, a rendu hommage à Carène Mezino auprès de l'Union : "Elle organisait tout plein de festivités, elle toujours présente, souriante, agréable, pleine d'entrain avec ses parents et plein d'autres gens. Elle venait régulièrement voir sa maman qui est à la retraite dans le village. Je l'ai croisée il y a encore deux trois jours, elle m'a fait un signe de loin avec un grand sourire."

Carène exerçait depuis une dizaine d'années au Centre hospitalier Universitaire de Reims. Elle vivait à Ville-en-Tardenois avec son mari et ses deux jeunes enfants. Selon TF1, elle était d'abord rentrée au service d'hémodialyse avant de rejoindre l'unité de médecine et santé au travail des personnels hospitaliers.

Ses collègues perdent une infirmière reconnue pour sa "joie de vivre"

Ses collègues se sont réunis le mardi 23 mai pour témoigner de leur peine envers leur collègue. L'une d'entre elles s'est exprimée auprès du quotidien régional : "Elle était très douce et très appréciée de tout le monde. C'était une toute petite bonne femme et une vraie boule d'énergie et de douceur !"

Son agresseur est un homme de 59 ans aux antécédents psychiatriques lourds. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République, Matthieu Bourrette, pour "assassinat" et " tentative d'assassinat" puisqu'une secrétaire médicale a été blessée dans cette attaque.